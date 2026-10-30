Pe scurt: Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova sunt vizate de avertizare. Prognoza anunță și ploi în Transilvania, iar în sudul și sud-vestul țării precipitațiile vor continua în prima săptămână din noiembrie.

Administrația Națională de Meteorologie a emis vineri, 30 octombrie 2026, un cod galben de ploi și ninsori în cinci județe. Avertizarea este valabilă de sâmbătă dimineață, 31 octombrie 2026, până duminică dimineață, 1 noiembrie 2026, potrivit Mediafax.

De vineri, 30 octombrie 2026, până duminică, 1 noiembrie 2026, meteorologii anunță intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ. La munte, la altitudini de peste 1.500 de metri, va ninge.

Vineri, 30 octombrie 2026, vântul va avea temporar intensificări în Moldova, Dobrogea și Bărăgan, cu viteze la rafală de 40–50 km/h.

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Din noaptea de vineri spre sâmbătă, 30 spre 31 octombrie 2026, va ploua moderat cantitativ în Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și local în Transilvania. Cantitățile de apă vor fi de 10–25 l/mp și, izolat, vor depăși 30 l/mp.

La munte, la altitudini în general de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare. Stratul de zăpadă va avea, în general, între 5 și 15 cm.

În regiunile sud-vestice și sudice, ploile vor continua, în cantități importante, până la mijlocul săptămânii care începe luni, 2 noiembrie 2026. Vântul se va intensifica și în aceste regiuni începând de duminică, 1 noiembrie 2026.

În cele cinci județe se pot acumula peste 45–50 l/mp

În intervalul avertizării, în zona deluroasă și montană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula 25–40 l/mp. Izolat, cantitățile vor depăși 45–50 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile și se va depune un strat de zăpadă de 15–25 cm.

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