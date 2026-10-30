Comisia Europeană le cere statelor membre să pună pe pauză legile naționale care limitează accesul minorilor la rețelele sociale, până când va fi negociată o reglementare comună pentru întreaga Uniune. Executivul european a anunțat joi, 29 octombrie, că amână cu 12 luni proiectele naționale care se suprapun peste viitoarele norme armonizate, iar Austria, primul stat vizat de decizie, a reacționat dur, relatează POLITICO Europe, citat de Știrile ProTV, prin News.ro.

„Comisia a decis să amâne cu 12 luni orice proiect de lege național care se suprapune cu viitoarele norme armonizate”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei, Thomas Regnier. „O problemă europeană necesită un răspuns european unitar. Acum trebuie să ne concentrăm asupra negocierilor privind Kids Act al UE”, a adăugat acesta.

Ce prevede Kids Act

Propunerea legislativă prezentată de Comisie în septembrie, cunoscută drept „Kids Act”, ar urma să stabilească un standard unic în toate statele UE. Copiii sub 13 ani nu ar mai avea, în majoritatea cazurilor, acces la rețelele sociale, iar pentru adolescenții sub 15 ani accesul ar fi sever restricționat. Textul impune și obligații de siguranță pentru platforme, inclusiv pentru jocurile video și pentru asistenții bazați pe inteligență artificială.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Inițiativa vine după ce, încă din vară, la Bruxelles se discuta despre restricții de vârstă la nivelul întregii Uniuni. Pentru a intra în vigoare, regulamentul trebuie negociat de statele membre cu Parlamentul European și cu Comisia. Între timp, mai multe guverne, între care cele ale Greciei și Danemarcei, au spus că nu vor să aștepte finalizarea legii europene și și-au continuat propriile demersuri.

Unele țări au trecut deja la fapte. În Australia, din 10 decembrie 2025, marile platforme sunt obligate să împiedice persoanele sub 16 ani să aibă conturi. Franța a adoptat în iulie o lege care interzice rețelele sociale copiilor sub 15 ani, iar Turcia a introdus o interdicție pentru minorii sub 15 ani, care obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor. Tot pragul de 15 ani l-a ales și Grecia, a cărei lege se va aplica din 1 ianuarie 2027.

Austria: „Nu am nicio simpatie pentru amânare”

Austria notificase Comisiei încă din iulie proiectul său de lege, care ar interzice accesul copiilor sub 14 ani la anumite platforme, cerând verificarea compatibilității cu legislația europeană. Termenul în care Bruxelles-ul trebuia să răspundă a expirat joi, iar răspunsul a fost ca Viena să suspende adoptarea legii timp de un an.

„Este inacceptabil ca Bruxelles-ul să împiedice statele membre să adopte legi naționale fără să prezinte o soluție europeană finalizată”, a reacționat secretarul de stat austriac Alexander Pröll, în declarații pentru POLITICO.

Vicecancelarul și ministrul pentru afaceri media, Andreas Babler, a transmis că nu are „nicio simpatie” pentru amânarea decisă de Comisie. Potrivit lui, Austria va grăbi procesul legislativ intern, astfel încât interdicția să poată fi aplicată imediat după expirarea perioadei de suspendare impuse de UE. Postul public austriac ORF notează că, în aceste condiții, legea austriacă ar putea intra în vigoare cel mai devreme la sfârșitul lunii iulie 2027.

Grecia își poate păstra, probabil, legea

Reacția celorlalte capitale nu este încă clară, scrie POLITICO. Grecia, care a adoptat deja legea care interzice accesul minorilor sub 15 ani pe rețelele sociale, o va putea probabil menține, pentru că a parcurs procedura înaintea propunerii europene. Regnier a refuzat să comenteze situația altor state decât Austria, dar a vorbit despre „nuanțe” legate de momentul în care Atena a trimis legea la Bruxelles pentru verificarea compatibilității cu normele UE.

Și în România s-a cerut o astfel de lege

În România, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, le-a cerut în ianuarie parlamentarilor să inițieze un cadru legislativ care să limiteze accesul copiilor și adolescenților sub 15-16 ani la rețelele de socializare. Arafat a descris platformele drept „produse cu risc ridicat” pentru minori și a subliniat că este vorba despre protecție, nu despre cenzură.

Comentarii