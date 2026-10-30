Oamenii legii au stabilit cauza probabilă a tragediei de la Tălmaciu, unde doi copilași au murit. Specialiștii au luat în calcul mai multe ipoteze, însă s-ar părea că micuții s-au judecat cu un reșou folosit la încălzirea încăperii.

În urma tragicului eveniment produs în seara zilei de miercuri, 28 octombrie 2026, în care doi copii, în vârstă de 2 și 4 ani, și-au pierdut viața în urma intoxicării cu fum, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al județului Sibiu a fost constituită o comisie pentru cercetarea împrejurărilor și stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

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Salvatorii au luat în calcul trei ipoteze privind sursa probabilă de aprindere a incendiului.

„Scurtcircuitul electric – ipoteză considerată improbabilă, întrucât echipamentele electrice și prizele din încăperea afectată de fum nu prezentau urme de deteriorare. ⁠Efectul termic al curentului electric – ipoteză considerată improbabilă, având în vedere că alimentarea electrică a reșoului utilizat pentru încălzirea încăperii se realiza printr-un cablu care nu prezenta deteriorări sau urme de topire a izolației. Efectul termic (căldura degajată prin contact sau radiație) – ipoteză considerată foarte probabilă, întrucât reșoul aflat în dormitor era conectat la sursa de alimentare cu energie electrică și se afla în funcțiune pentru încălzirea spațiului”, informează Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu.

În urma analizării tuturor elementelor constatate, comisia a stabilit că focarul incendiului a fost în dormitorul locuinței. „Sursa probabilă de aprindere a fost efectul termic produs de reșoul electric utilizat pentru încălzire. Primele materiale care au ars au fost materiale textile, iar împrejurarea determinantă a fost stabilită ca fiind jocul copiilor cu focul. Astfel, potrivit concluziilor comisiei de cercetare, incendiul a fost provocat, cel mai probabil, de căldura degajată de reșoul electric aflat în funcțiune, în împrejurarea jocului copiilor cu focul”, a adăugat Ștefan.

Potrivit informațiilor obținute de Ora de Sibiu din surse apropiate cercetării, copiii ar fi apropiat de reșou materiale textile sau haine, care s-ar fi încins și ar fi început să ardă. Ulterior, materialele respective ar fi fost aruncate de copii în pat, unde ar fi ars mocnit, degajând o cantitate mare de fum. În mijlocul patului ar fi fost găsite materiale textile arse, iar în saltea ar fi existat o gaură de aproximativ 40 de centimetri. Această situație ar întări ipoteza că incendiul nu a pornit prin contactul direct dintre reșou și pat. Sursele Ora de Sibiu spun că aparatul de încălzire se afla la o distanță relativ mare de saltea, iar cele mai importante urme de ardere ar fi fost concentrate chiar în mijlocul patului.

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