Pe scurt: Spectacole, două concerte ale Grupului Iza și un masterclass susținut de Constantin Chiriac fac parte din programul românesc de la Sharm el-Sheikh.

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu participă, în perioada 1–5 noiembrie 2026, la cea de-a XI-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Tineret de la Sharm el-Sheikh (SITFY), în Egipt.

România este țară invitată de onoare, iar programul românesc se desfășoară sub coordonarea artistică a lui Constantin Chiriac, potrivit unui comunicat al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu.

Programul cuprinde spectacole, concerte, un masterclass, ateliere și întâlniri profesionale. Actrița Naționalului sibian, Diana Lazăr va fi premiată la ceremonia de deschidere, duminică, 1 noiembrie 2026, numărându-se printre personalitățile teatrale internaționale omagiate la această ediție.

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Festivalul este o platformă de întâlnire și schimb de experiență pentru tineri creatori de teatru din întreaga lume, în special pentru cei proveniți din școli de teatru, universități și centre de formare în artele spectacolului.

Prin spectacole, ateliere, conferințe și evenimente conexe, programul urmărește dialogul dintre culturi și întâlnirea noilor generații de artiști cu publicul din Sharm el-Sheikh și din afara orașului.

Programul românesc include spectacole, ateliere și două concerte ale Grupului Iza

Deschiderea festivalului, duminică, 1 noiembrie 2026, va include, pe lângă premierea Dianei Lazăr, un concert susținut de Grupul Iza.

Luni, 2 noiembrie 2026, Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu și președintele Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, va susține un masterclass. În aceeași zi, între orele 12:00 și 14:00, va avea loc deschiderea SYFT Open Market. Andrada Oltean va susține un workshop în zilele de 2, 3 și 4 noiembrie.

Spectacolul „Puzzle”, în regia lui Ianoș Petrașcu, va fi prezentat în 3 noiembrie 2026, de la ora 17:30, la Sharm el-Sheikh Culture Palace.

În 4 noiembrie 2026, programul va cuprinde întâlnirea „Romanian Theatre Celebration Panel”, dedicată teatrului românesc, precum și difuzarea spectacolului „Dincolo de uitare”, de Cosmin Stănilă, în intervalul 12:00–13:30.

Grupul Iza va susține un al doilea concert în 5 noiembrie 2026, de la ora 19:30, cu muzică tradițională românească prezentată publicului internațional.

Legăturile TNRS cu festivalul includ participări în 2018 și 2024

Participarea din 2026 continuă legăturile dezvoltate de TNRS cu festivalul de la Sharm el-Sheikh la edițiile anterioare. În 2018, directorul general al Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu a prezidat juriul internațional al celei de-a III-a ediții, iar în 2024 a fost desemnat Personalitate de onoare a celei de-a IX-a ediții.

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