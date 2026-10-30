Pe scurt: „Ca bulgar, îmi cer scuze românilor”, este unul dintre mesajele apărute la o postare a jurnalistului Vitalie Cojocari. Politicieni și alte voci publice din Bulgaria contestă, la rândul lor, explicațiile lui Radev.

Sute de bulgari au transmis mesaje de solidaritate cu România și și-au cerut scuze după declarațiile premierului Rumen Radev despre atacurile asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

Afirmațiile sale au fost criticate de politicieni, jurnaliști și cetățeni bulgari, potrivit Adevărul.

Controversa a pornit de la sugestia lui Radev că reacția autorităților române, care au indicat Rusia drept responsabilă pentru atacuri, ar fi contribuit la escaladarea situației.

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„Vreau doar să menționez cazul României. Conducerea politică din România s-a pronunțat și a spus: «Nu avem dovezi, dar știm foarte bine că Rusia este responsabilă pentru aceste atacuri și le condamnăm categoric». Ce s-a întâmplat? Două nave au fost lovite și scufundate în cel mai provocator mod posibil în apele teritoriale românești”, a declarat premierul bulgar, citat de publicația Actualno.

Politicieni și voci publice din Bulgaria critică explicațiile lui Radev

Nikolai Denkov, fostul premier al Bulgariei, a criticat declarațiile lui Rumen Radev și lipsa de coerență în fața unei crize majore. „Premierul Radev a aruncat vina pentru atacurile cu drone […] pe românii înșiși, pentru că au avut curajul să anunțe că dronele sunt rusești”, a afirmat acesta.

Denkov a invocat apoi noi atacuri și lipsa unei reacții: „Radev trebuie să explice de ce, în ciuda aplecării în fața agresorului, războiul se apropie tot mai mult de granița noastră.”

Klimet Ionchev, creatorul unei mari companii de talente din Bulgaria și fost director de comunicare al clubului de fotbal Levski, a contestat afirmațiile care riscă să tensioneze relațiile cu România.

„Radev a acuzat România pentru atacurile Rusiei. L-am citit de trei ori ca să fiu sigur… Are oare strategia să ne certăm cu vecinii, în timp ce «frații» ne testează reacțiile? […] Să se trezească cei din echipa lui și să întrebe: șefule, care-i ideea?”, a scris Ionchev.

Într-un mesaj ironic, acesta a sugerat că locuitorii orașelor de la Marea Neagră ar putea ajunge să se gândească la mutarea în interiorul țării. „Spuneți aceste lucruri din cauza celui de-al doilea tur de scrutin sau pentru a vă pregăti rudele să se mute la Plovdiv sau Sofia?”, a întrebat el.

Profesorul Emil Jasim a criticat, la rândul său, logica explicațiilor premierului despre atacurile din Marea Neagră: „Radev spune: «Rusia a lovit din nou România pentru că românii au subliniat că dronele erau rusești!» Și de ce atacă din nou Rusia nave în apele bulgare, în timp ce tu rămâi umilitor de tăcut timp de 23 de zile?”

Sute de bulgari au trimis scuze la postarea unui jurnalist român

Radev a invocat „erori de traducere” în legătură cu declarațiile sale. Pe rețelele sociale, sute de bulgari au transmis scuze adresate românilor, după ce jurnalistul Vitalie Cojocari a publicat o postare în care a criticat afirmațiile premierului bulgar.

Unele dintre comentarii au inclus acuzații dure la adresa lui Radev. „Ne cerem scuze. Suntem conduși temporar de o marionetă a Rusiei. Aveți puțină răbdare, situația se va încheia în curând”, a scris un utilizator bulgar.

Un alt comentator s-a adresat direct românilor: „Ne pare rău, frații și surorile noastre din România. Avem un premier care este o marionetă a Rusiei și care va face orice pentru a-și proteja a doua mamă, Rusia. Sperăm cu toții că acesta va fi ultimul său mandat.”

„Ca bulgar, îmi cer scuze românilor”, a scris un alt utilizator.

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