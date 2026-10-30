Pe scurt:
Descoperirile de pe potecile Rășinariului s-au încheiat cu o gustare din produse locale. Activitatea face parte dintr-un proiect care include și lucrări la Bâlea Lac, în Prejba și în Munții Cindrel.
Elevii Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Elena Delia Stoicescu” Sibiu și beneficiarii Fundației „Un copil, o speranță” au participat joi, 29 octombrie 2026, la o drumeție dedicată naturii și istoriei Rășinariului, potrivit Consiliului Județean Sibiu.
Participanții au aflat despre flora și fauna zonei, despre istoria locurilor și despre oamenii care au făcut cunoscut Rășinariul. Localitatea a fost desemnată „Best Tourism Village” în 2022 de Organizația Mondială a Turismului.
După orele petrecute în aer liber, elevii și beneficiarii fundației au primit o gustare cu produse și fructe locale.
Drumeția face parte din activitățile educative și de mediu dedicate comunităților locale prin proiectul „Protejarea și valorificarea în scop turistic a patrimoniului natural și creșterea siguranței turiștilor în zona Munților Cindrel, Lotru și Făgăraș, județul Sibiu”, finanțat prin Programul Regiunea Centru 2021–2027.
Proiectul include reabilitarea Bazei Salvamont de la Bâlea Lac, construirea unui refugiu în Prejba și amenajarea unui punct de belvedere în Munții Cindrel.
Comentarii
Ultima oră
- Taxa de 25 de lei pe coletele din afara UE ar urma să dispară de la 1 noiembrie. Ce mai prevede ordonanța-trenuleț pusă în dezbatere de Ministerul Finanțelor acum 10 minute
- Drumeție specială la Rășinari pentru elevii Centrului de Educație Incluzivă Sibiu / foto acum 11 minute
- Șapte ateliere practice pentru viitorii medici, la conferința de medicină invazivă de la Sibiu / foto acum 23 de minute
- Accident pe Șoseaua Sibiului din Mediaș: o femeie și o fetiță rănite acum 31 de minute
- Berea artizanală se vinde mai greu la Sibiu. Producătorii îngheață prețurile: „Scumpirea nu înseamnă mai mulți bani, ci mai puține vânzări” acum 34 de minute