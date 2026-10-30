Elevii de clasa a IX-a de la profil real și tehnologic rămân fără manual de engleză și franceză, arată documentele CNCE.

Ministerul Educației nu a cumpărat manualele de Limba modernă 1 – Engleză și Franceză pentru trunchiul comun al clasei a IX-a, destinate elevilor de la profilul real, din filiera tehnologică și de la profilurile vocaționale, potrivit Edupedu.ro, care a analizat documentele licitației pentru noile manuale de liceu. În procedură au intrat doar manualele pentru profilul umanist, iar termenul în care profesorii trebuiau să aleagă manualele a expirat deja.

Doar profilul umanist are manual de engleză și franceză

Licitația pentru manualele de clasa a IX-a a fost organizată de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), instituție subordonată Ministerului Educației, și a cuprins 113 loturi. Potrivit Edupedu.ro, pentru engleză și franceză documentația prevede câte un singur lot, ambele destinate exclusiv profilului umanist (specializările Științe sociale și Filologie).

Este vorba despre lotul 958 – „Limba modernă 1 – Engleză, trunchi comun (TC), 2h/săptămână și curriculum de specialitate (CS), 1h/săptămână, pentru filiera teoretică, profilul umanist, specializarea științe sociale și specializarea filologie” și lotul 959, cu aceeași formulare pentru Franceză. Aceste manuale acoperă trei ore pe săptămână: două din trunchiul comun și una din curriculumul de specialitate.

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Pentru elevii de la real, tehnologic și celelalte profiluri vocaționale, care studiază Limba modernă 1 doar în trunchiul comun, cu două ore pe săptămână, nu există în lista celor 113 loturi niciun manual distinct de engleză sau franceză, arată Edupedu.ro.

De ce nu pot fi folosite manualele de la umanist

Deși manualele pentru profilul umanist conțin și materia celor două ore comune, profesorii de la alte profiluri nu le pot comanda pur și simplu pentru clasele lor. Cantitățile sunt stabilite pentru fiecare lot în parte, iar comenzile se fac doar în limitele cantităților contractate prin licitație, explică publicația. Cu alte cuvinte, existența unor manuale de engleză și franceză în licitație nu înseamnă că ministerul a asigurat manuale pentru toți elevii care studiază aceste limbi.

Situația e diferită la alte limbi străine. De exemplu, lotul 960, pentru Limba modernă 1 – Spaniolă, are în descriere trunchiul comun „pentru toate filierele, profilurile și specializările/calificările profesionale”, plus curriculumul de specialitate pentru profilul umanist. Formularea lipsește în cazul loturilor de engleză și franceză.

Termenul de alegere a manualelor a expirat

Licitația a fost lansată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) pe 10 aprilie 2026, prin anunțul de participare CN1091645, cu acorduri-cadru pe opt ani și livrări programate până în 2033. Raportul procedurii, cu câștigătorii, a fost publicat de minister pe 29 septembrie. Noile manuale sunt necesare în contextul aplicării noilor programe școlare pentru clasa a IX-a, după aproximativ două decenii în care liceul a funcționat pe vechile programe.

Profesorii de la clasa a IX-a au putut alege manualele începând cu 15 octombrie, la peste o lună de la începutul anului școlar, iar termenul a expirat miercuri, 28 octombrie 2026. Profesorii de engleză și franceză care predau Limba modernă 1 doar în trunchiul comun, la alte profiluri decât cel umanist, nu au avut însă la dispoziție manuale pentru clasele lor. Nu este clar cum vor primi acești elevi manuale, în condițiile în care selecția s-a încheiat.

Edupedu.ro a cerut un punct de vedere Ministerului Educației și Cercetării și CNCE, dar până la publicarea materialului nu a primit niciun răspuns.

Problema manualelor de liceu nu este nouă. Încă din 2022, elevii de clasele a IX-a și a X-a aflau că nu vor avea manuale noi în septembrie, iar la începutul acestui an școlar au existat și la Sibiu reclamații legate de manuale lipsă, cum a fost cazul școlii din Șura Mică.

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