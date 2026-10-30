Florin Giubega este noul prefect al județului Sibiu, iar subprefectul Andra-Maria Albu, susținută de USR, a fost eliberată din funcție. Guvernul a aprobat vineri, 30 octombrie, hotărârile prin care Giubega îi ia locul lui Mircea-Dorin Crețu, eliberat din funcția de prefect. Potrivit comunicatului oficial al Guvernului, la Sibiu nu a fost numit niciun subprefect, așa că județul rămâne, deocamdată, fără subprefect.

Andra-Maria Albu, la depunerea jurământului ca subprefect, în noiembrie 2025 (imagine de arhivă). Foto: Ora de Sibiu

Numele apar în lista nominală publicată de Stiripesurse după ședința de Guvern: „Domnul Crețu Mircea-Dorin a fost eliberat din funcția de prefect al județului Sibiu”, „Doamna Albu Andra-Maria a fost eliberată din funcția de subprefect al județului Sibiu” și „Domnul Giubega Gheorghe-Florian a fost numit în funcția de prefect al județului Sibiu”. Nici în lista celor 15 subprefecți numiți, publicată de Cotidianul, nu apare vreo numire pentru Sibiu.

Eliberările și numirea au fost confirmate ulterior de Biroul de presă al Guvernului, în informația de presă privind actele normative adoptate în ședința din 30 octombrie. În lista numirilor în funcția de subprefect din comunicat nu figurează niciun nume pentru Sibiu. Hotărârile nu au fost încă publicate în Monitorul Oficial. Proiectele privind eliberarea și numirea prefecților și subprefecților au figurat pe agenda ședinței Guvernului din 30 octombrie.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Giubega revine la Prefectură, de data aceasta ca prefect

Florian Giubega nu este la prima experiență în conducerea Prefecturii Sibiu. A fost subprefect al județului din octombrie 2024 până în aprilie 2026. Pe 28 aprilie și-a dat demisia, iar a doua zi Guvernul l-a eliberat din funcție prin Hotărârea nr. 324 din 29 aprilie 2026.

Pe 23 octombrie, președintele PSD Sibiu, Bogdan Trif, confirma pentru Ora de Sibiu că Florin Giubega și Alexandru Mihai Dan sunt nominalizările PSD pentru funcțiile de prefect și subprefect ale județului. Numele lui Alexandru Mihai Dan nu apare însă printre subprefecții numiți vineri, potrivit comunicatului Guvernului.

Crețu și Albu își anunțaseră deja plecarea

Mircea Crețu și-a depus demisia pe 19 octombrie, după șase ani și jumătate la conducerea Prefecturii. După ultima ședință a Colegiului Prefectural, el a declarat pentru Ora de Sibiu că singurul său regret este că lucrările de reabilitare a Palatului Administrativ nu au început și că se va întoarce la AJOFM Sibiu, ca director executiv.

Andra-Maria Albu fusese numită subprefect al județului Sibiu prin Hotărârea de Guvern nr. 1.028 din 27 noiembrie 2025. Pe 21 octombrie, ea își anunța încheierea mandatului. Cum al doilea post de subprefect era vacant din aprilie, după plecarea lui Giubega, Albu a rămas singurul subprefect al județului.

32 de prefecți eliberați din funcție, 29 numiți

Schimbările de la Sibiu fac parte dintr-o rotație amplă în teritoriu, după ieșirea PNL de la guvernare. La briefingul de după ședința de Guvern, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a precizat: „Avem 32 de eliberări din funcție, din funcția de prefect, și alte aproape 20 de eliberări din funcție de subprefecți. Sunt 29 de numiri de prefecți și 15 de subprefecți”.

Cărbunaru a mai spus că lista completă va fi comunicată de Direcția de Comunicare a Guvernului și că lista pe care o avea „nu are asignată nicio apartenență politică”. Lista a fost publicată ulterior în comunicatul Guvernului.

Comentarii