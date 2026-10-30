Pe scurt: Evaluarea comisariatelor nu ar urma să țină cont doar de controale și amenzi. Printre criteriile propuse se numără conformarea firmelor și menținerea sancțiunilor în instanță.

Garda Națională de Mediu a aplicat 5.919 amenzi, în valoare totală de peste 171 de milioane de lei, în primele nouă luni din 2026.

În aceeași perioadă din 2025, instituția a dat 4.076 de amenzi, însumând aproximativ 103 milioane de lei, potrivit Libertatea.

„Creșterea este de aproximativ 35% în ceea ce privește numărul amenzilor și de aproape 49% în privința valorii acestora. În același interval, gradul de realizare a planului de control a crescut de la 88% la 90%”, a raportat Garda de Mediu vineri, 30 octombrie 2026.

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Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu, a declarat că informațiile adunate în timpul controalelor sunt folosite pentru analize de risc și propuneri de schimbare transmise ministerului.

„Nu ne-am limitat doar la a raporta ceea ce facem. Am depășit acest moment și folosim informațiile pe care le acumulăm în controale pentru a pune la dispoziția ministerului concluziile și analizele noastre de risc. Cifrele și rezultatele sunt cele pe care ne fundamentăm propunerile de schimbare”, a declarat Andrei Corlan.

Garda de Mediu testează noi criterii de evaluare a comisariatelor

O nouă metodologie de evaluare, aflată în etapa de testare, urmărește să analizeze activitatea comisariatelor dincolo de numărul controalelor și al sancțiunilor aplicate.

Printre criteriile propuse se află gradul de conformare a operatorilor economici după măsurile dispuse, menținerea sancțiunilor în instanță, soluționarea sesizărilor în termenul legal și îndeplinirea obiectivelor de control.

Sistemul propus ia în considerare și indicatorii folosiți de Garda Națională de Mediu în raportările către Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), adaptați specificului activității instituției.

Un element nou este compararea comisariatelor cu profiluri teritoriale și economice similare. Totodată, fiecare structură ar urma să fie evaluată și în funcție de progresul față de propriile rezultate din anii anteriori.

Natalia Intotero, ministrul mediului, a vorbit despre recunoașterea riscurilor la care sunt expuși comisarii în timpul activității din teren.

„În mine veți avea un partener. Cred că trebuie să facem un efort comun pentru ca activitatea Gărzii de Mediu să fie respectată, inclusiv prin recunoașterea riscurilor la care sunt expuși comisarii în teren. Nu poți să ceri performanță atât timp cât nu respecți performanța acestei instituții”, a spus Natalia Intotero.

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