Geaca de puf, paltonul și pilota, pregătite pentru iarnă: cât costă curățarea lor în Sibiu și ce greșeli fac oamenii acasă / video foto

Ce greșeli fac sibienii când își spală singuri hainele de iarnă și cum ajung acestea, până la urmă, tot la curățătorie

Am trecut pe la trei curățătorii din Sibiu și am comparat prețurile pentru o geacă de puf, un palton, un costum și o pilotă. Vestea bună: două dintre ele spun că nu și-au scumpit serviciile. Vestea mai puțin bună: unele haine ajung la curățătorie într-o stare mai proastă după ce proprietarii au încercat să scoată singuri petele.

Aqua Clean

E sfârșit de octombrie și dulapurile din Sibiu se schimbă la față. Rochiile de vară se duc în spate, iar în față ies gecile de puf, paltoanele de lână și pilotele care au stat împăturite toată vara. Multe dintre ele au nevoie de o spălare înainte de primul ger. Întrebarea e unde: în mașina de acasă sau la curățătorie?

Am mers pe 30 octombrie la Forda, în Promenada Sibiu, la Aqua Clean, în locațiile de pe Rahova și de pe Constituției și am trecut și pe la Lavanderia din Shopping City Sibiu, unde am vorbit despre tarife, clienți și greșelile pe care le vedem de fiecare dată când ajunge o geacă „spălată acasă” pe tejghea.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Aqua Clean

Coșul de iarnă: între 45 și 100 de lei pe bucată

Pentru cele patru haine cerute de orice iarnă, diferențele dintre curățătorii sunt mici, de câțiva lei până la câteva zeci. Prețurile de mai jos sunt în lei pe bucată, valabile la 30 octombrie 2026.

Articol Forda (Promenada Sibiu) Aqua Clean Lavanderia (Shopping City Sibiu) Geacă de puf 60 scurtă / 70 medie / 90 lungă 60 scurtă / 65 lungă 60 scurtă / 75 lungă Palton 65 60 scurt / 65 lung 45 scurt / 55 lung Costum 60 (2 piese) / 70 (3 piese) 60 45 (bărbați) Pilotă 60 sintetică / 90 puf sau lână 60 sintetică / 75 puf 50–75 sintetică / 75–100 puf (1 sau 2 persoane) Rochie de ocazie 70–150 60 65 scurtă / 75 lungă Rochie de mireasă 300 250 300

La Forda, prețul gecii depinde și de material și de cât de murdară e, iar oferta 5+1 face ca al șaselea articol să fie gratuit.

Câteva prețuri care nu sunt pe lista redacției, dar merită știute: un palton cu blană naturală ajunge la 100 de lei, iar covoarele se spală la Aqua Clean cu 13 lei metrul pătrat. Urgența se plătește separat, cu 20 de lei, la Lavanderia.

Aqua Clean

O curățătorie născută din cearșafurile apretate ale bunicii

Lucia Forda ține curățătoria Forda de șapte ani în Sibiu, iar aniversarea pică chiar în decembrie. De trei ani, afacerea are o locație în Promenada Sibiu. „Cum a pornit? De la dragostea mea față de haine și de la faptul că încă de mică mi-a plăcut partea asta de a aranja hainele, de a le călca foarte bine, de a le finisa foarte bine”, povestește ea.

„Când mergeam la ea era foarte aranjată, foarte ordonată și avea toate lenjeriile călcate, apretate”, își amintește Lucia. „Mereu îmi plăcea ordinea și disciplina. Din această plăcere a mea și din răbdarea de a face s-a născut această curățătorie de haine.” Astăzi, Forda are în portofoliu persoane fizice și companii.

Forda

La ea, o geacă scurtă costă 60 de lei, una medie 70, iar una lungă până la 90 de lei. Paltonul sau pardesiul e 65 de lei, pilota sintetică 60, iar cea de puf sau lână 90. Costumul din două piese, sacou și pantaloni, e 60 de lei, iar cel cu vestă, 70. Rochiile pornesc de la 70 de lei și ajung la 150, în funcție de cât de complicate sunt.

Oana Stoica

De la costumul de nuntă la prosoapele de hotel

„Ne ocupăm de afacere de aproximativ 15 ani”, spune Oana Stoica de la Aqua Clean. Firma lucrează cu persoane fizice și juridice. „Încercăm să acoperim tot ce înseamnă textil, de la haine până la perdele, covoare și tot ce ține de HoReCa: lenjerie, prosoape”, explică ea.

Toamna aduce două sezoane deodată. „Pentru haine de iarnă acum este sezonul, cu scurtele de iarnă”, spune Oana. „Facem costume, că este sezonul nunților.”

Aqua Clean

Pentru lână, mătase naturală și stofe, Aqua Clean folosește curățarea profesională cu apă.„Avem o alternativă la curățarea chimică. Este curățare ecologică, noua tehnologie Lagoon, pe bază de apă, cu niște detergenți speciali și ecologici, care nu afectează fibrele în niciun fel. Din contră, le protejează”, explică Oana Stoica.

Aqua Clean

Inflația a ocolit tejgheaua. Deocamdată

Într-un an în care aproape totul s-a scumpit, două dintre cele trei curățătorii spun că și-au păstrat tarifele. Într-un an în care aproape totul s-a scumpit, curățătoriile din Sibiu țin prețurile pe loc. „Nu le-am crescut. Funcționăm cu aceste prețuri. Cred că de când am deschis aici, în mall, de trei ani, nu am mai crescut prețurile”, spune Lucia Forda. „Le-am lăsat așa, astfel încât fiecare persoană care își dorește să folosească serviciile să le găsească accesibile”, adaugă ea. Mai nou, curățătoria are și oferta 5+1: plătești cinci articole, iar al șaselea e gratuit.

Please enable JavaScript play-rounded-fill



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

▶ Vezi pagina acestui video: Geaca de puf, paltonul și pilota, pregătite pentru iarnă: cât costă curățarea lor în Sibiu și ce greșeli fac oamenii acasă — VIDEO

La Aqua Clean, persoanele fizice plătesc încă prețurile din 2024. „Încercăm să ținem pasul cu panourile solare, să ținem prețurile, să facem să fie bine pentru toată lumea.”, spune Oana Stoica. Pentru Lavanderia, din Shopping City Sibiu, nu avem o confirmare dacă tarifele afișate s-au schimbat în ultimul timp.

Cât despre clienți, ambele afaceri spun că lumea vine în continuare. „Avem clienți destul de mulți, avem și companii”, spune Lucia Forda. La fel răspunde și Oana Stoica: „Sigur că da. Apelează. Avem cereri. Începem acum sezonul covoarelor”.

Lucia Forda

Pietre lipite, pene și etichete rămase în urmă

Întrebate care sunt cele mai grele haine de curățat, ambele răspund la fel: aproape orice se poate curăța. Problemele apar la detalii. „Dificultăți avem la toate. Poate la rochiile cu pietre lipite, la cele cu pene, dar în general curățăm absolut orice, de la stofe, mătase naturală, lână naturală, piele”, spune Oana Stoica. Riscul vine mai degrabă de la accesoriile care se pot desprinde.

Lucia Forda mută discuția spre altceva: cât știe clientul despre ce cumpără. „Nu cred că există ceva dificil. Este foarte important ce cunoaște fiecare client despre țesături”, spune ea. „De foarte multe ori sunt anumite vicii care sunt puse în cârca curățătoriei de haine, când de fapt nu este vorba despre asta, ci despre ce nu cunoaștem, ce nu avem informație.” „Nevoia foarte mare este aceea de a face partea de educație”, insistă ea, despre țesături, culori și combinații.

Lucia Forda spune că le explică fiecărui client ce înseamnă simbolurile de pe etichetă. „Curățătorie chimică nu mai există, ci curățătorie ecologică: curățăm cu apă ca solvent. S-a înlocuit solventul chimic, iar etichetele la nivel mondial nu sunt actualizate conform tehnologiilor”, explică ea. Aceasta este experiența ei de la tejghea. În practică, există în continuare și curățare chimică, și curățare profesională cu apă, iar standardul internațional de etichetare are simboluri separate pentru fiecare dintre ele.

Lista hainelor care cer curățare profesională e aproape identică la ambele curățătorii: lâna, paltoanele, costumele, stofa și mătasea naturală. „Acestea sunt articole pe care nu le putem curăța acasă pentru că le putem distruge”, spune Lucia Forda. „În general, cele de mătase naturală, stofă, lână. Perdelele și draperiile la fel, care conțin fibre naturale”, spune Oana Stoica, care pune pe aceeași listă gecile cu puf, costumele și rochiile.

Nu e însă o regulă valabilă pentru orice haină. Unele articole din lână sau mătase se pot spăla acasă, dacă eticheta de îngrijire permite, la programul și temperatura indicate. Hainele din poliester se descurcă, de regulă, bine în mașina de spălat. Primul lucru de citit rămâne eticheta.

Elena Stănilă

Fairy, un șervețel și puțină apă: rețeta unei pete pe viață

„Greșelile cele mai mari sunt acolo când avem geci cu puf. Le spălăm acasă și nu avem cu ce să le uscăm. Și s-a strâns tot puful. Asta este cea mai des întâlnită greșeală”, spune Lucia Forda. Problema nu e doar spălarea, ci uscarea. Dacă geaca nu se usucă bine și uniform, puful se adună în cocoloașe, haina pierde din volum și nu mai ține la fel de cald. O geacă spălată în grabă și pusă pe calorifer poate ajunge la curățătorie mai greu de salvat decât una doar murdară.

A doua greșeală e intervenția pe pete. Oana Stoica o descrie ca pe un clasic: „Dacă s-au pătat, dăm cu Fairy și cu șervețelul și nu facem decât să întindem pata și să o fixăm mai mult în țesătură. Și mai dăm și cu puțină apă, ca să stea bine acolo. Și după ce încearcă chestia asta, vin la curățătorie: «Știți, nu mi-a ieșit toată»”.

Sacou Forda

Ambele specialiste pun petele tratate greșit acasă printre cele mai frecvente probleme. Frecatul cu șervețelul împinge murdăria mai adânc în fibre și lărgește conturul petei. Detergentul de vase lasă urme pe unele țesături, iar pe materiale delicate, cum e mătasea, chiar și apa poate lăsa un cerc vizibil.

„Îmi place mie să spun că 98% din petele pe care le întâlnim aici pe țesături reușim să le curățăm”, spune Lucia Forda. Este estimarea ei, din ce vede în curățătorie. „Când intervenim pe pete fără instrumentele necesare, putem îngreuna procesul, iar inclusiv la curățătorie s-ar putea să nu se mai poată scoate. Cel mai des recomand să nu se intervină acasă pe pată, să o lăsăm așa și să intervenim noi, direct, cu instrumentele pe care le avem aici.”

Nu există însă o rețetă unică. Contează ce a pătat haina, din ce material e făcută și ce scrie pe eticheta de îngrijire. Câteva reguli de bază, din sfaturile celor două specialiste:

tamponezi ușor pata cu un șervețel curat, fără să freci, ca să iei surplusul;

nu încerci la întâmplare detergent de vase sau alte soluții, mai ales pe lână, mătase sau stofă;

dacă nu știi cu ce să o tratezi sau eticheta cere curățare profesională, duci haina cât mai repede la curățătorie și spui ce a pătat-o. „Avem o gamă largă de produse pentru orice fel de pată”, spune Oana Stoica.

Comentarii