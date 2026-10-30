Pe scurt: Statul mai are de finanțat 70 de miliarde de lei în opt săptămâni, înaintea a trei evaluări de rating. Pachetul aprobat include și măsuri pentru servicii sociale, spitale și plăți restante către profesori.

Guvernul a aprobat vineri, 30 octombrie 2026, prima rectificare bugetară din 2026, prin care sănătatea primește cele mai importante alocări suplimentare, fără majorarea țintei de deficit, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, la finalul ședinței Executivului.

Potrivit Mediafax, ministrul a avertizat că finanțele publice se află într-un echilibru fragil, iar statul mai are de finanțat 70 de miliarde de lei în următoarele opt săptămâni.

Nazare a prezentat aprobarea rectificării drept o măsură esențială pentru menținerea credibilității României pe piețele financiare internaționale și pentru protejarea ratingului de țară. La începutul anului 2027 sunt programate trei evaluări ale agențiilor de rating.

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„Suntem într-un echilibru foarte fragil pe care încercăm să-l menținem”, a declarat ministrul. El le-a mulțumit românilor și companiilor românești pentru taxele plătite și pentru eforturile prin care au susținut stabilitatea financiară a țării în 2026 și în 2025.

Guvernul pregătește o a doua rectificare bugetară, până la 30 noiembrie 2026, și intenționează să înceapă cât mai curând lucrările tehnice pentru elaborarea bugetului pe 2027. Potrivit ministrului, obiectivul principal este păstrarea calificativului de investiții acordat României de agențiile internaționale.

„Când vorbim despre protecția ratingului de țara României, vorbim de protecția românilor. Protecția românilor de o situație care ar putea să conducă la o deteriorare și la o pierdere a calificativului de investiții”, a afirmat Nazare.

Conform calendarului prezentat de ministru, România va fi evaluată de Fitch în ianuarie, de Moody’s în februarie și de S&P în martie 2027. Nazare a avertizat că orice abatere de la angajamentele bugetare poate avea consecințe asupra ratingului suveran, după cele trei evaluări din vara anului 2026.

„Cartonașele galbene s-au dat, orice greșeală, orice abatere de la acest traseu este pasibilă și orice moment de acest gen poate genera un cartonaș roșu care vine neanunțat pentru că agențiile de rating pot oricând să declanșeze un comitet ad hoc și să schimbe deciziile. De aceea trebuie să fim extrem de consecvenți în ceea ce facem”, a declarat ministrul Finanțelor.

În opinia sa, o execuție bugetară credibilă în 2027 ar putea crea premisele îmbunătățirii perspectivei ratingului României, de la negativă la stabilă.

Sănătatea primește fonduri suplimentare fără majorarea țintei de deficit

Rectificarea a fost fundamentată pe un produs intern brut estimat la 2.086 de miliarde de lei. Nazare a susținut că Executivul a redus cheltuielile totale, a redistribuit bani între ordonatorii de credite și a direcționat resurse suplimentare către investiții și sănătate.

„Am luat în calcul un PIB de 2086 de miliarde, nu am crescut cheltuielile, ci le-am scăzut, am adăugat la investiții, am făcut relocări și prioritizări printr-o fundamentare și o analiză foarte clară a execuției fiecărui ordonator în parte”, a explicat ministrul.

Pentru a crea spațiu bugetar destinat cheltuielilor prioritare, au fost utilizate aproximativ patru miliarde de lei dintr-un total de cinci miliarde de lei reprezentând fonduri blocate.

Alocările suplimentare pentru sănătate sunt destinate atât Casei de Sănătate, cât și Ministerului Sănătății. Nazare a precizat că sănătatea a fost prioritatea rectificării și că aceste sume au fost acordate fără creșterea țintei de deficit. De asemenea, au fost prevăzute fonduri pentru cheltuielile de funcționare din domeniul afacerilor interne și pentru alte cheltuieli esențiale ale instituțiilor publice.

Un alt obiectiv al rectificării este facilitarea accesului statului la finanțare pe piețele internaționale. Ministrul a susținut că adoptarea măsurilor bugetare poate permite Ministerului Finanțelor să folosească o perioadă favorabilă pentru noi împrumuturi, în condițiile în care România mai are de finanțat 70 de miliarde de lei în opt săptămâni.

Nazare a afirmat că, de la învestirea actualului Guvern, costurile de finanțare ale României au scăzut cu 40–60 de puncte de bază pe piața internă și cu 20–30 de puncte de bază în cazul euroobligațiunilor.

Ordonanța permite finanțarea serviciilor sociale și transferul unor proiecte spitalicești

Pe lângă rectificare, Guvernul a adoptat vineri, 30 octombrie 2026, o ordonanță cu măsuri pentru evitarea blocajelor financiare la sfârșitul anului. Actul normativ permite utilizarea excedentelor bugetelor locale pentru finanțarea serviciilor de protecție a copilului, a centrelor pentru adulți cu dizabilități și a căminelor pentru persoane vârstnice, în condițiile stabilite prin ordonanță.

Executivul a creat și cadrul pentru transferarea unor proiecte spitalicești eliminate din PNRR către Programul Sănătate 2021–2027. Preluarea lor este condiționată de îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și de încadrarea în fondurile disponibile ale programului.

Ordonanța modifică și regulile privind închiderea proiectelor finanțate prin PNRR. Termenele pentru verificarea, autorizarea și plata cererilor de transfer sunt prelungite până la 30 noiembrie 2026. Totodată, vor fi stabilite poziții bugetare distincte pentru proiectele aflate în finalizare și pentru angajamentele deja asumate, dar neachitate.

Creditele de angajament eliberate prin reorganizare nu vor putea fi folosite pentru inițierea unor cheltuieli noi.

Pentru investițiile locale finanțate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, Ministerul Dezvoltării va putea redistribui, începând din noiembrie 2026, sume rezervate beneficiarilor.

Printre măsurile anunțate se numără și deblocarea plăților pentru prima de carieră didactică în cazul beneficiarilor rămași neplătiți. De asemenea, este extinsă posibilitatea operatorilor regionali de a executa în regie proprie lucrări de apă și mediu, într-un plafon de 120 de milioane de lei.

Actul normativ prevede și modernizarea procedurilor prin care ANAF valorifică bunurile intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv prin licitații online.

Ministrul a anunțat prelungirea până la 31 octombrie 2027 a suspendării sancțiunilor pentru lipsa anumitor elemente de identificare și a datelor în format QR de pe bonurile fiscale.

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