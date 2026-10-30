UPDATE, ora 21:40: Incendiul a fost lichidat, însă o cameră din apartament a ars în totalitate, inclusiv bunurile din interior, iar restul locuinței și casa scării au fost afectate de fum, confirmă ISU Sibiu. Proprietarul, un bărbat de 54 de ani, a suferit o ușoară intoxicație cu fum, a primit îngrijiri la fața locului și a fost transportat la CPU Mediaș. O femeie de 32 de ani și o minoră de 11 ani, locatare ale blocului, au suferit intoxicații cu fum și au fost transportate la CPU Mediaș.

„Celelalte două persoane monitorizate au suferit atacuri de panică și au refuzat transportul la spital”, precizează ISU Sibiu. Cauza probabilă a incendiului este „focul deschis în spații închise provenit de la o lumânare”, potrivit aceleiași surse.

UPDATE ora 20:40 – Incendiul a fost localizat, însă întregul bloc este inundat cu fum. Pompierii continuă intervenția pentru stingerea focului și ventilarea spațiilor.

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Aproximativ 30 de persoane s-au autoevacuat din imobil, iar alte 15 au fost evacuate de pompieri. Cinci dintre acestea sunt evaluate medical în aceste momente, după ce au suferit atacuri de panică.

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▶ Vezi pagina acestui video: Incendiu puternic într-un bloc din Mediaș: cinci persoane au făcut atac de panică — VIDEO

ȘTIRE INIȚIALĂ:

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri seara, într-un apartament situat la etajul 1 al unui bloc cu cinci etaje de pe strada 1 Decembrie din Mediaș.

La fața locului intervin pompierii Detașamentului Mediaș cu trei autospeciale de stingere, o autoscară, un echipaj SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple.

Potrivit primelor informații, 25 de persoane s-au autoevacuat din imobilul inundat de fum. Pompierii ISU Sibiu sunt la fața locului și intervin pentru stingerea incendiului.

„Pompierii Detașamentului Mediaș intervin de urgență pe strada 1 Decembrie din Mediaș pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la un apartament situat la etajul 1 al unui imobil cu 5 etaje. Din primele informații, incendiul se manifestă generalizat la apartament. Până în acest moment, din imobil au fost evacuate 25 de persoane. Momentan nu se cunoaște dacă sunt victime. Se intervine cu echipe de căutare-salvare și se acționează pentru limitarea extinderii incendiului la alte apartamente”, a transmis ISU Sibiu.

Pompierii verifică imobilul pentru identificarea eventualelor victime și acționează pentru stingerea incendiului și împiedicarea propagării acestuia la celelalte apartamente.

Revenim cu detalii!

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