Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Daniel Zamfir, vrea ca voucherele de vacanță să fie majorate substanțial. Vineri, 30 octombrie, la o conferință de presă la sediul ministerului, a spus că reducerea lor a fost „o lovitură” pentru HoReCa. Ministrul a precizat că le-a cerut deja premierului și ministrului Finanțelor să crească valoarea voucherelor. Declarațiile au fost relatate de Mediafax.

„A fost o lovitură dată industriei HoReCa”

Zamfir a spus că s-a întâlnit cu reprezentanții din turism și că a constatat și el efectele diminuării voucherelor, atât asupra încasărilor la buget, cât și asupra modului în care beneficiarii le mai folosesc.

„Da, am avut o discuție cu reprezentanții din turism și, într-adevăr, am constatat și eu că încasările la bugetul statului, după ce voucherele de vacanță au fost reduse la 700 de lei brut, ceea ce a fost o lovitură, practic, dată industriei HoReCa aici, mai ales că majoritatea celor care accesau acele vouchere nu le-au mai folosit ca atare”, a declarat ministrul, potrivit Mediafax.

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Ministrul susține că a ridicat subiectul încă de la preluarea mandatului: „Am spus-o din prima zi și premierului și Ministrul de Finanțe. Îmi doresc ca voucherele de vacanță, care sunt un stimul real în industria HoReCa, să fie, mă rog, reintroduse, nu pot spune că ele există și acum, dar să creștem substanțial cuantumul voucherelor de vacanță.”

În opinia sa, voucherele nu sunt doar un beneficiu pentru angajați: „Pentru că voucherele de vacanță trebuie privite ca o investiție, au un factor multiplicator în economie imediat și pe verticală și pe orizontală și da, este o prioritate pentru mine să introducem voucherele de vacanță și nu numai.”

Daniel Zamfir conduce ministerul de la învestirea Guvernului Niculescu, în octombrie. La audierile din Parlament a primit aviz favorabil și și-a anunțat ca prioritate relansarea economică, potrivit Agerpres.

Cât valorează, de fapt, voucherele în 2026

Ministrul a vorbit despre vouchere „reduse la 700 de lei brut”. Legea în vigoare prevede însă altă sumă. Prin Legea nr. 141/2025, publicată în Monitorul Oficial nr. 699 din 25 iulie 2025, a fost modificat articolul 1 din Ordonanța de urgență nr. 8/2009. Potrivit noului text, instituțiile publice „acordă anual vouchere de vacanță în cuantum de 800 lei, în perioada 1 ianuarie 2026-31 decembrie 2026”, personalului cu salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei.

Ministerul Economiei a confirmat aceeași sumă când a anunțat că instituțiile publice pot începe acordarea voucherelor: 800 de lei, care pot fi folosiți integral pentru servicii turistice în România, fără contribuție suplimentară din partea beneficiarului. Același cuantum apare și în regulamentul Ministerului Educației pentru acordarea voucherelor în școli. Detalii despre acordarea voucherelor de 800 de lei pentru profesori și bugetari găsiți și în articolul nostru din iunie.

Suma de 800 de lei este una brută. Voucherele sunt impozabile, iar din valoarea lor se rețin impozitul pe venit și contribuția la sănătate. Niciun act normativ consultat de redacție nu stabilește un cuantum de 700 de lei pentru 2026. Cifra apare doar în declarația ministrului, așa cum a fost relatată de Mediafax.

Un alt detaliu ajută la înțelegerea declarației despre „reintroducerea” voucherelor. Potrivit formei consolidate a OUG nr. 8/2009 de pe Portalul Legislativ, ordonanța va fi abrogată începând cu 1 ianuarie 2027, conform modificărilor aduse prin OUG nr. 131/2021. Fără o nouă reglementare, sistemul actual nu ar mai continua de anul viitor.

Ce cer patronatele din turism

Discuția nu e nouă pentru industria ospitalității. Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) a propus în septembrie un pachet de zece măsuri pentru 2026-2029, potrivit Agerpres. Printre ele se află relansarea voucherelor de vacanță, cu o valoare anuală de minimum 1.600-2.000 de lei și utilizare exclusiv în România. Patronatele cer și o bonificație de 20% pentru voucherele folosite în extrasezon, între octombrie și mai, precum și revenirea TVA pentru HoReCa la 9%, de la 11%.

Și agențiile de turism au cerut în repetate rânduri menținerea voucherelor de vacanță, pe care le consideră esențiale pentru turismul intern.

Turismul balnear, printre priorități

Pe lângă vouchere, Zamfir a spus că va susține investițiile în turism, mai ales în stațiunile balneare: „După cum am spus și la investire, o spun și acum și o să vă spun de fiecare dată, pentru mine industria turismului este una din industriile prioritare, pentru că România are un potențial uriaș, mai ales în zona balneară și acolo voi insista foarte mult ca să se deruleze investiții importante în acea zonă.”

Ministrul a anunțat și că va merge luni la Londra, la o întâlnire a miniștrilor turismului din Uniunea Europeană: „Chiar luni plec la Londra la întâlnirea cu ministrii turismului în toată Uniunea Europeană, vreau ca România să fie cunoscută ca o destinație și să fie atrăgătoare pentru mulți turiști străini.”

Tot despre turismul intern, puteți citi și despre programul „Litoralul pentru toți” din această toamnă.

Surse: Mediafax, Agerpres, Portalul Legislativ, Ministerul Economiei.

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