Statul se așteaptă să încaseze în 2026 cu 0,75 miliarde de lei (circa 750 de milioane de lei) mai puțin decât prevedea bugetul din taxele pe jocurile de noroc. Cifra apare în proiectul primei rectificări bugetare din acest an, pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor joi, 29 octombrie.

Potrivit comunicatului Ministerului Finanțelor, prognoza de venituri a fost actualizată pe baza încasărilor efective din primele nouă luni ale anului. Taxele din jocurile de noroc se numără printre categoriile la care încasările sunt sub program, alături de accize (−3,68 miliarde de lei, inclusiv efectul reducerii accizei la motorină), veniturile nefiscale (−1,87 miliarde de lei) și banii primiți de la Uniunea Europeană (−4,58 miliarde de lei).

Ce scrie în nota de fundamentare

În nota de fundamentare a proiectului de ordonanță de urgență, minusul exact este de 749,3 milioane de lei la bugetul de stat, la capitolul „Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități”. Ministerul explică diminuarea prin „evoluția încasărilor la taxele pentru jocurile de noroc, ca urmare a restrângerii activității în domeniul jocurilor de noroc (O.U.G. nr. 7/2026)”.

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Documentul nu detaliază însă cât din această sumă vine din închiderea sălilor de jocuri, cât din întârzierea autorizărilor locale și cât din alți factori. Legătura directă dintre minus și blocajul autorizărilor este făcută de presa centrală: Digi24, care preia News.ro, scrie că diferența apare „în contextul blocajului administrativ din industrie”, dar subliniază că ministerul nu precizează ce parte din minus este cauzată direct de dificultățile de autorizare. Adevărul titrează: „Închiderea păcănelelor a lăsat statul fără resurse”.

Ce s-a schimbat prin OUG 7/2026

Ordonanța de urgență nr. 7/2026, adoptată pe 24 februarie și publicată în Monitorul Oficial nr. 146 din 25 februarie, a introdus în legea jocurilor de noroc (OUG 77/2009) un nou articol, 181. Potrivit acestuia, consiliul local decide prin hotărâre dacă pe teritoriul localității se pot desfășura jocuri de noroc. Acolo unde sunt permise, operatorii au nevoie, pe lângă licența națională, de o autorizație anuală de funcționare acordată de consiliul local, pe baza unui regulament propriu. Tot consiliul local stabilește zonele permise și taxa locală, calculată în funcție de suprafața sălii.

Potrivit Mediafax, sălile care aveau deja autorizații valabile au putut funcționa până la expirarea acestora, după care au avut nevoie și de aprobarea autorităților locale. În Sibiu, consilierii locali au votat în aprilie interzicerea totală a sălilor de jocuri de noroc, iar în mai a urmat și Șelimbărul.

Doar 90 de localități din 3.100 au stabilit reguli

Digi24 și News.ro, citând date prezentate de Profit.ro, scriu că doar 90 din cele aproximativ 3.100 de unități administrativ-teritoriale din țară adoptaseră, la momentul analizei, hotărârile necesare. Dintre acestea, 35 au interzis jocurile de noroc, iar 55 le-au permis. Aplicarea noilor reguli ar fi fost îngreunată și de lipsa unor dispoziții tranzitorii, potrivit aceleiași surse.

Tot potrivit presei centrale, sumele datorate pentru autorizarea aparatelor de tip slot-machine au scăzut de la 485 de milioane de lei în perioada februarie–mai 2025 la 300 de milioane de lei în aceeași perioadă din 2026, adică cu aproximativ 38%. Mediafax notează că Ministerul Finanțelor nu a detaliat cât din minusul total de 750 de milioane de lei provine din această scădere.

Câte aparate mai funcționează

În registrul public al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc figurau vineri, 30 octombrie, 61.734 de mijloace de joc înregistrate, dintre care doar 22.415 „în exploatare”, adică aproximativ unul din trei. Dintre aparatele în exploatare, 19.291 sunt de tip slot-machine. Restul figurează ca scoase din funcțiune, restituite proprietarilor, vândute sau casate. Registrul se actualizează continuu, așa că cifrele pot varia ușor de la o zi la alta. Mediafax, care a consultat registrul în aceeași zi, a raportat 22.412 aparate în exploatare din 61.721, dintre care 19.297 slot-machine.

Pentru comparație, o analiză a think-tank-ului Frames, citată de Digi24, arăta că la 1 septembrie 2026 în România mai erau 19.723 de aparate de joc autorizate, față de 35.533 în martie, o scădere de 45%.

Ce înseamnă pentru bugetul pe 2026

Minusul de la jocurile de noroc este compensat parțial de încasări peste program la TVA (+7,18 miliarde de lei), impozitul pe venit (+2,03 miliarde de lei) și impozitul pe profit (+1,19 miliarde de lei). Per total, veniturile bugetului general consolidat scad cu 4,7 miliarde de lei, iar deficitul crește nominal cu 3,5 miliarde de lei, la 130,3 miliarde de lei. Ținta de deficit rămâne la 6,2% din PIB, potrivit Ministerului Finanțelor.

Proiectul de ordonanță, nota de fundamentare și anexele sunt publicate din 29 octombrie în secțiunea Transparență decizională a ministerului. Ministerul a cerut opinia Consiliului Fiscal, iar proiectul urmează să fie dezbătut în Comisia de Dialog Social și cu asociațiile autorităților locale înainte de a ajunge în Guvern.

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