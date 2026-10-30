Mircea Orlățan anunță o nouă cerere de finanțare pentru Liceul „Gustav Gündisch”: proiecte de peste 55 de milioane de lei, în derulare

Primăria Cisnădie are proiecte cu finanțare nerambursabilă în valoare totală de 55,2 milioane de lei, aflate în diferite etape de implementare și evaluare, potrivit unui mesaj publicat de primarul orașului, Mircea Orlățan.

Valoarea finanțării nerambursabile solicitate pentru acestea ajunge la 47,1 milioane de lei.

Primarul a anunțat că administrația locală a depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru cererea de finanțare pentru reabilitarea Liceului Teoretic „Gustav Gündisch”, astfel încât unitatea de învățământ să dobândească statutul de „școală verde”.

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Proiectul are o valoare totală de 20,1 milioane de lei, dintre care 19,6 milioane de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată.

„Vă anunț cu bucurie că ieri am depus la ADR Centru Cererea de finanțare pentru proiectul ,,Reabilitare unitate de învățământ Liceul Teoretic „Gustav Gündisch” în vederea dobândirii de către acesta a statutului de școală verde” proiect cu valoare totală de 20,1 milioane lei din care finanțarea nerambursabilă solicitată este 19,6 milioane lei”, a transmis primarul Mircea Orlățan.

Contract de 2,5 milioane de lei pentru soluții digitale

Mircea Orlățan a anunțat și semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Soluții digitale integrate pentru dezvoltare inteligentă și sustenabilă în cadrul U.A.T. Orașul Cisnădie, județul Sibiu”.

Valoarea totală a investiției este de 2,5 milioane de lei, iar finanțarea nerambursabilă solicitată se ridică la 2,4 milioane de lei.

„Astăzi am semnat contractul de finanțare nerambursabilă pentru proiectul ,,Soluții digitale integrate pentru dezvoltare inteligentă și sustenabilă în cadrul U.A.T. Orașul Cisnădie, județul Sibiu”, proiect cu valoare totală de 2, 5 milioane lei din care finanțarea nerambursabilă solicitată este 2,4 milioane lei”, a precizat Mircea Orlățan.

Potrivit primarului, Primăria Cisnădie are în implementare patru proiecte cu o valoare totală de 28,8 milioane de lei, pentru care finanțarea nerambursabilă solicitată este de 22,6 milioane de lei.

Este vorba despre:

„Amenajare Parc Fotovoltaic Cisnădie”, cod SMIS 316500;

„Înființarea parcului Culoarul de Argint”, cod SMIS 358839;

„Soluții digitale integrate pentru dezvoltare inteligentă și sustenabilă în cadrul U.A.T. Orașul Cisnădie, județul Sibiu”, cod SMIS 339270;

„Acțiuni integrate în sprijinul seniorilor”, cod SMIS 348427.

Alte proiecte pentru energie și Liceul „Gustav Gündisch”

În mesajul său, primarul indică separat alte trei proiecte, cu o valoare totală de aproximativ 26,4 milioane de lei și o finanțare nerambursabilă solicitată de 24,5 milioane de lei.

Acestea sunt:

„Capacități de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie pentru orașul Cisnădie, jud. Sibiu”;

„Capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie solară, cu capacități de stocare integrate, pentru autoconsum, la nivelul Orașului Cisnădie, Jud. Sibiu”;

„Reabilitare unitate de învățământ Liceul Teoretic „Gustav Gündisch” în vederea dobândirii de către acesta a statutului de școală verde”, cod SMIS 371221.

În total, potrivit datelor prezentate de Mircea Orlățan, proiectele de dezvoltare cu finanțare nerambursabilă aflate în implementare și evaluare însumează 55,2 milioane de lei, dintre care 47,1 milioane de lei reprezintă finanțarea nerambursabilă solicitată.

Primarul a legat aceste investiții și de disputele politice din administrația locală, susținând că acestea nu ar trebui să afecteze proiectele de dezvoltare ale orașului.

„Dragii mei, acestea sunt lucrurile care contează cu adevărat pentru Cisnădie, iar zgomotul de fond generat de politic nu ne poate deturna determinarea noastră de a dezvolta orașul”, a transmis Mircea Orlățan.

Edilul a mai precizat că este mulțumit de activitatea echipelor care lucrează la proiecte și i-a felicitat în mod special pe angajații Direcției de Proiecte, Programe, Strategii din cadrul Primăriei Cisnădie.

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