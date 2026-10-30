Pe scurt: La fostul club Colectiv sunt omagiați cei 65 de oameni care și-au pierdut viața în urma incendiului. Nicușor Dan a mers la locul tragediei, la împlinirea a 11 ani.

Președintele Nicușor Dan a depus o coroană în memoria victimelor incendiului de la Colectiv, vineri, 30 octombrie 2026, la împlinirea a 11 ani de la tragedie, potrivit AGERPRES.

Șeful statului a mers la fostul club, unde sunt omagiați cei 65 de tineri care și-au pierdut viața. În timpul vizitei, a aprins o lumânare și a avut o scurtă discuție cu câteva dintre persoanele prezente acolo.

Vineri, 30 octombrie 2026, se împlinesc 11 ani de la tragedia din clubul Colectiv. Incendiul din 2015 a avut un bilanț de 65 de morți.

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Focul a izbucnit în seara de 30 octombrie 2015, în clubul aflat pe Strada Tăbăcarilor nr. 7, în Sectorul 4 al Capitalei.

În acea seară, trupa Goodbye To Gravity susținea în club un concert pentru lansarea unui nou album. Incendiul a pornit de la artificiile aprinse în timpul concertului.

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