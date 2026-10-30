Noi detalii despre moartea celor doi copii din Tălmaciu: un încărcător de telefon, printre posibilele cauze ale tragediei /video foto

Apar noi informații în cazul celor doi frați, o fetiță de numai doi ani și un băiețel de patru ani, care au murit în condiții cumplite într-o locuință din Tălmaciu, județul Sibiu. Un încărcător de telefon se numără printre posibilele surse ale incendiului, însă cauza exactă nu a fost încă stabilită de anchetatori.

În spatele tragediei se află și povestea sfâșietoare a unei mame care urmează să împlinească 20 de ani. Tânăra fugise din calea violenței domestice și încerca să își construiască o viață liniștită alături de cei doi copii. Acum, după ce a reușit să scape de un trecut dureros, și-a pierdut tot ce avea mai scump pe lume.

Un încărcător de telefon, printre posibilele cauze ale incendiului

Ancheta privind moartea celor doi copii din Tălmaciu scoate la iveală noi detalii despre împrejurările în care s-a produs nenorocirea. Una dintre ipotezele luate în calcul, potrivit mărturiilor oamenilor din apropierea familiei, este aceea că focul ar fi putut porni de la un încărcător de telefon conectat la priză.

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▶ Vezi pagina acestui video: Noi detalii despre moartea celor doi copii din Tălmaciu: un încărcător de telefon, printre posibilele cauze ale tragediei — VIDEO

Mama proprietarului locuinței susține că reșoul aflat în încăpere era la distanță de pat și crede că incendiul ar fi fost provocat de încărcătorul unui telefon. Această variantă nu a fost însă confirmată oficial, urmând ca specialiștii să stabilească exact sursa focului.

Cert este că, în camera de la etaj în care se aflau cei doi frați, o parte din salteaua patului a ars, iar încăperea s-a umplut de fum.

Potrivit vecinilor, în momentul producerii incidentului, copiii se aflau în pat și se uitau la televizor, dar și pe telefon. Mama lor coborâse la parter cu puțin timp înainte să simtă miros de fum.

Mama și-a găsit copiii inconștienți și a ieșit cu ei în brațe, strigând după ajutor

Totul s-a petrecut joi seara, în jurul orei 20:00, într-o locuință de pe strada 1 Mai din Tălmaciu.

Când a simțit mirosul de fum, tânăra mamă a urcat la etaj și a descoperit o imagine pe care niciun părinte nu ar trebui să o vadă vreodată. Cei doi copii ai săi zăceau inconștienți în camera în care, cu doar câteva minute înainte, se uitau la televizor.

Disperată, femeia i-a luat în brațe și a ieșit să ceară ajutor. Strigătele ei au răsunat pe stradă, iar vecinii au ieșit din case, încercând să înțeleagă ce se întâmplase.

„Eu am auzit gălăgie și am crezut că e ceva între ei, dar era cu copiii în brațe și le dădea cu apă. Probabil i-a luat de sus și a sunat la salvare. Eu am zis că vine salvarea, ieșiți în stradă”, a povestit un vecin.

În scurt timp, strada s-a umplut de echipaje de intervenție. Pompierii, salvatorii SMURD și echipajele Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu au încercat să îi salveze pe cei doi frați.

Fetița de doi ani și frățiorul ei de patru ani erau în stop cardiorespirator. Au început imediat manevrele de resuscitare, iar salvatorii au făcut eforturi pentru a-i readuce la viață.

Un vecin povestește că până și o polițistă s-a implicat în încercarea de a-i salva.

„O domnișoară polițistă era în genunchi, făcea resuscitare”, a relatat bărbatul.

Din nefericire, toate eforturile au fost zadarnice. Medicii au fost nevoiți să declare decesul ambilor copii.

Drama unei mame care urmează să împlinească 20 de ani. Fugise de violența domestică pentru a-și proteja copiii

Dincolo de circumstanțele în care au murit cei doi frați, povestea familiei este una profund dureroasă.

Mama copiilor este o tânără care urmează să împlinească doar 20 de ani. Deși se află abia la începutul vieții, trecuse deja prin experiențe traumatizante.

Femeia fusese victima violenței domestice și plecase de acasă împreună cu cei doi copii, încercând să îi țină departe de agresiunile concubinului.

Timp de aproximativ un an, aceasta beneficiase de sprijin prin serviciile sociale destinate femeilor victime ale violenței domestice.

Încerca să lase în urmă suferința și să le ofere celor mici un cămin în care să crească în liniște și siguranță.

Cu numai două săptămâni înainte de tragedie, tânăra se mutase cu chirie în locuința din Tălmaciu. Era un nou început pentru ea și copiii săi, după o perioadă dificilă.

Însă speranța unei vieți mai bune s-a spulberat într-o singură seară.

Femeia care plecase de acasă pentru a-și proteja copiii a ajuns să îi piardă pe amândoi în locul în care spera să își refacă viața.

În seara tragediei, fratele tinerei venise în vizită. O vecină povestește că îi auzise pe cei mici jucându-se, fără să bănuiască faptul că, la scurt timp, avea să se producă nenorocirea.

Acum, în loc să se pregătească să își sărbătorească împlinirea vârstei de 20 de ani alături de copiii săi, tânăra mamă se confruntă cu cea mai grea pierdere pe care o poate trăi un părinte.

Familia face pregătirile pentru înmormântarea celor doi frați, în timp ce polițiștii continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care și-au pierdut viața.

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