Pe scurt: Prognoza ANM pentru noiembrie indică diferențe regionale în privința precipitațiilor: nord-vestul începe luna cu un deficit, apoi trece la cantități peste medie.

Luna noiembrie va începe cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite în toate regiunile țării și cu precipitații peste valorile normale în sudul și estul României.

Estimările Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), prezentate de Radio România, indică apoi o încălzire treptată și revenirea temperaturilor la mediile climatologice ale perioadei.

Cantitățile de precipitații vor varia de la o regiune la alta. Cele mai importante depășiri ale valorilor normale sunt estimate în prima parte a lunii, în timp ce pentru a doua jumătate a lui noiembrie prognoza indică un regim al precipitațiilor, în general, apropiat de cel obișnuit.

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Prima săptămână aduce frig în toată țara și precipitații peste normal în mai multe regiuni

În prima săptămână a lunii noiembrie, temperaturile medii vor fi mai scăzute decât cele specifice intervalului pe întreg teritoriul României. Abaterea față de valorile obișnuite este estimată, așadar, în toate regiunile, nu doar în anumite zone ale țării.

În același interval, sunt estimate precipitații peste valorile normale în sud și est, precum și local în vestul și centrul țării. În extremitatea de nord-vest, situația va fi diferită: meteorologii anticipează cantități de precipitații sub media climatologică.

În a doua săptămână din noiembrie, temperaturile medii vor reveni la valorile obișnuite pentru această perioadă în toate regiunile. După episodul mai rece de la începutul lunii, estimarea ANM nu mai indică abateri termice la nivel regional.

În privința precipitațiilor, vestul și nord-vestul țării vor avea cantități mai abundente decât în mod normal. În celelalte regiuni, acestea se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Temperaturile rămân apropiate de normal în a doua jumătate a lunii noiembrie

Pentru a treia săptămână din noiembrie, meteorologii estimează temperaturi apropiate de mediile multianuale la nivelul întregii țări. Regimul precipitațiilor va fi, în general, normal pentru această perioadă.

Sunt posibile totuși diferențe regionale: în sudul țării ar putea exista un deficit ușor de precipitații, în timp ce în regiunile nord-vestice cantitățile ar putea fi ușor peste medie.

Ultima săptămână a lunii noiembrie va aduce, de asemenea, temperaturi medii apropiate de cele specifice perioadei în toate regiunile României. Și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de valorile normale, fără abateri semnificative estimate la nivel regional.

Estimările meteorologice pentru noiembrie descriu tendințele generale ale temperaturilor și precipitațiilor, nu evoluția exactă a vremii în fiecare zi. Ele pot fi actualizate în funcție de evoluția condițiilor atmosferice.

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