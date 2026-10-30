Pe scurt:
Pridvorul generos și detaliile exterioare păstrează specificul unei case din Oltenia de sub munte. Muzeul ASTRA prezintă povestea gospodăriei din Bălănești și pregătește o continuare dedicată interiorului.
Gospodăria din Bălănești, județul Gorj, a fost salvată de la dispariție, demontată și adusă bârnă cu bârnă la Sibiu, potrivit unei postări a Muzeului ASTRA.
Construcția din lemn păstrează elemente ale arhitecturii vernaculare din Oltenia de sub munte, între care pridvorul generos și detaliile exterioare marcate de trecerea timpului.
În materialul video publicat de muzeu, Ciprian Ștefan, managerul Muzeului ASTRA, a prezentat pe scurt povestea descoperirii gospodăriei pe teren, a salvării, demontării și transferului ei.
Vizitatorii sunt invitați să caute gospodăria pe aleile muzeului și să îi observe structura din lemn și pridvorul.
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