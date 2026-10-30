Pe scurt: În zona fostei Școli militare și a unității de aviație se lucrează la carosabil și la spațiile pietonale. Data încheierii șantierului depinde de condițiile meteorologice.

Aleea Comandor Dimitrie Moraru din Mediaș, situată în zona fostei Școli militare și a unității de aviație, se află în reabilitare. Lucrările sunt în desfășurare și acoperă o suprafață totală de peste 3.000 de metri pătrați, potrivit Primăriei Municipiului Mediaș.

Intervenția face parte din programul municipalității de întreținere, reabilitare și modernizare a infrastructurii rutiere și pietonale. Aleea reprezintă o nouă etapă a lucrărilor la rețeaua rutieră locală, pe un segment care necesită reparații și reabilitare structurală.

Pe întreaga suprafață carosabilă este prevăzută turnarea unui covor asfaltic nou

Pe întreaga suprafață carosabilă este prevăzută turnarea unui covor asfaltic nou. Lucrările nu se limitează însă la refacerea stratului de asfalt, ci includ și intervenții la căminele de vizitare și la trotuare.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Capacele de canalizare vor fi ridicate la nivelul carosabilului. Această operațiune de aducere la cotă a căminelor de vizitare urmărește asigurarea unei suprafețe plane a drumului după asfaltare.

Proiectul prevede și refacerea integrală a trotuarelor, prin montarea de pavaj din dale de beton. Astfel, intervențiile cuprind atât partea destinată circulației auto, cât și zonele pietonale de pe alee.

Municipalitatea anunță că lucrările avansează rapid și că urmează să fie încheiate în scurt timp, fără să precizeze o dată de finalizare.

Comentarii