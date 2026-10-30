Oficiali ai Pentagonului le-au cerut în ultimele săptămâni mai multor state NATO, printre care Lituania, Letonia și Estonia, să-și tempereze declarațiile publice despre amenințarea reprezentată de Rusia. Informația apare într-o investigație exclusivă a agenției Reuters, care citează patru surse familiarizate cu discuțiile.

Potrivit acestor surse, oficialii americani au susținut că unele declarații ale liderilor și oficialilor europeni au subminat securitatea continentului. Mesajele au fost transmise în întâlniri bilaterale și nu este clar dacă au ajuns și la alte guverne europene.

Elbridge Colby, printre cei care au transmis mesajul

Unul dintre oficialii care au transmis mesajul ar fi fost Elbridge Colby, șeful departamentului de politică al Pentagonului și una dintre figurile-cheie ale analizei privind nivelul trupelor americane din Europa. Colby mai fusese menționat în aprilie 2025, când SUA analizau oportunitatea de a retrage mii de soldați din Europa. Reuters nu a putut stabili ce alți oficiali au fost implicați. Sursele agenției sunt trei oficiali europeni și un oficial american, iar niciunul nu a descris discuțiile ca fiind tensionate.

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Una dintre surse a declarat pentru Reuters că, recent, Colby i-ar fi spus unui oficial din statele baltice că rușii nu ar trebui „provocați”. El ar fi dat ca exemplu de retorică nefolositoare afirmațiile unor europeni potrivit cărora Rusia ar fi „încolțită ca un șobolan”.

Nu este clar la ce declarație anume s-ar fi referit oficialul american. Reuters amintește însă că premierul Estoniei, Kristen Michal, l-a numit pe Vladimir Putin, la sfârșitul lunii septembrie, un „șobolan încolțit”. Michal sugera că liderul rus recurge la acțiuni de sabotaj în Europa pe măsură ce Rusia se împotmolește tot mai mult în Ucraina.

„Vă ajutăm. Americanii sunt acolo. Doar nu faceți zgomot”, este felul în care un alt oficial european a rezumat pentru Reuters mesajele transmise în privat de Pentagon. Într-o altă întâlnire recentă, potrivit unei persoane informate, Pentagonul i-ar fi îndemnat pe membrii unei delegații estoniene să fie „echilibrați” în comunicare, fără a reclama vreo declarație anume.

Contextul: noua inițiativă a lui Trump pentru Ucraina

Cererile americane vin în momentul în care administrația Trump își relansează eforturile pentru încheierea prin negocieri a războiului din Ucraina, aflat deja în al cincilea an. Potrivit Reuters, noua abordare combină stimulente pentru Rusia, inclusiv o relaxare a sancțiunilor, cu presiuni asupra Ucrainei să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice rusești.

Întrebat de Reuters, un oficial al Pentagonului a refuzat să comenteze: „Discuțiile private dintre aliați rămân private. Prin urmare, nu vom comenta aceste afirmații”. Ministerele Apărării din Lituania, Letonia și Estonia nu au răspuns solicitărilor agenției, iar NATO a refuzat să comenteze. Informațiile au fost preluate și de radioteleviziunea publică lituaniană LRT și de Știrile ProTV, citând Agerpres.

Dezbaterea din NATO despre amenințarea rusă

Mesajele americane reflectă o dezbatere mai largă în interiorul NATO despre cum ar trebui vorbit public despre o Rusie tot mai agresivă. Unii oficiali occidentali consideră că accentuarea amenințării îi face jocul Kremlinului, care ar urmări să semene frică și să erodeze sprijinul pentru Ucraina. Alții spun că guvernele europene trebuie să fie transparente, pentru ca alegătorii să înțeleagă de ce sunt necesare sacrificii și resurse pentru descurajarea Moscovei.

Discuția are loc pe fondul a ceea ce pare a fi o accelerare a campaniei de sabotaj atribuite Rusiei pe continent, acuzații pe care Moscova le respinge. Reuters amintește că procurorii germani au arestat miercuri doi cetățeni belaruși suspectați că plănuiau incendieri în zona Nürnberg. În septembrie, Germania a acuzat Rusia de o tentativă de atac cu drone la aeroportul Leipzig/Halle, acuzație negată de Moscova. Tot anul trecut, NATO avertiza că avioanele rusești care încalcă spațiul aerian european vor fi doborâte.

Unul dintre oficialii europeni a descris pentru Reuters sfatul Pentagonului ca fiind cordial, dar greu de înțeles. Motivul invocat este că serviciile de informații baltice au minimalizat recent probabilitatea ca Rusia să testeze clauza de apărare reciprocă a NATO, în timp ce alte servicii aliate avertizează că sabotajele s-ar putea intensifica.

Trupele americane din Europa, în plină reevaluare

Washingtonul a cerut în repetate rânduri europenilor să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria apărare, în condițiile în care SUA își mută atenția spre Orientul Mijlociu, America Latină și Asia de Est. Potrivit Reuters, analiza Pentagonului privind dispunerea forțelor ar putea duce la o reducere semnificativă a trupelor americane din Europa.

Procesul a început deja pe flancul estic. În octombrie 2025, SUA și-au redus trupele din România, iar în mai 2026 Washingtonul a anunțat că retrage 5.000 de militari din Germania, pe fondul tensiunilor dintre Donald Trump și Berlin.

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