Sălile de păcănele din Sibiu au fost interzise prin vot încă din aprilie, dar 275 de aparate de joc funcționează în continuare legal în municipiu. Cele mai multe, 215, își pierd autorizația în următoarele trei luni, între 30 noiembrie 2026 și 31 ianuarie 2027. Iată calendarul exact, aparat cu aparat, din registrul oficial al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN).

Consiliul Local Sibiu a adoptat pe 27 aprilie 2026 Hotărârea nr. 128, care interzice pe raza municipiului jocurile de noroc tradiționale în spații deschise publicului, cu excepția jocurilor loto din agențiile loto. Potrivit minutei oficiale a ședinței, proiectul inițiat de consiliera USR Maria-Diana Mureșan a trecut cu 15 voturi pentru, unul împotrivă și 3 abțineri, din 19 consilieri prezenți (detalii despre ședință, aici).

Interdicția nu s-a aplicat însă peste noapte. Articolul 2 al hotărârii prevede că, pentru operatorii care aveau deja licență și autorizație valabile emise de ONJN pentru o locație din Sibiu, interdicția se aplică „de la data expirării perioadei de autorizare/licențiere”. Până atunci, firmele trebuie să anunțe Primăria în 24 de ore despre orice suspendare sau retragere a autorizației, iar de la expirare sunt obligate să își închidă activitatea din locațiile fizice. Primarul Astrid Fodor a explicat atunci când vor dispărea definitiv sălile.

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Câte aparate mai funcționează și ale cui sunt

Conform registrului public al mijloacelor de joc, consultat pe 30 octombrie 2026, în municipiul Sibiu figurează în funcțiune 275 de aparate: 246 de slot-machine și 29 de terminale video (VLT). Alte 126 de aparate înregistrate în oraș apar deja ca scoase din funcțiune, restituite sau vândute. La nivelul întregului județ, registrul arată 555 de aparate în funcțiune.

Aparatele active din Sibiu aparțin a șapte operatori:

Baum – 133 de aparate, în 12 locații;

Sport Ten BMG (Eurogames) – 68, în 5 locații;

Compania Națională Loteria Română – 29 de terminale VLT, în 8 locații;

DMS Bet Live (Las Vegas) – 17;

Superbet – 12;

Caradune – 12;

Westgate (Stanleybet) – 4.

Calendarul: când expiră autorizațiile

Registrul ONJN indică, pentru fiecare aparat, data până la care este autorizat. Pentru cele 246 de slot-machine din Sibiu, termenele arată astfel:

30 noiembrie 2026 – 28 de aparate : 17 ale DMS Bet Live (str. Mihai Viteazu nr. 11) și 11 ale Superbet;

: 17 ale DMS Bet Live (str. Mihai Viteazu nr. 11) și 11 ale Superbet; 31 decembrie 2026 – 109 aparate : toate cele 68 ale Sport Ten BMG, 28 ale Baum, 12 ale Caradune (Piața Unirii nr. 4) și unul al Superbet;

: toate cele 68 ale Sport Ten BMG, 28 ale Baum, 12 ale Caradune (Piața Unirii nr. 4) și unul al Superbet; 31 ianuarie 2027 – 78 de aparate : 74 ale Baum și 4 ale Westgate;

: 74 ale Baum și 4 ale Westgate; 30 aprilie 2027 – 31 de aparate, toate ale Baum.

Pe scurt, între sfârșitul lui noiembrie și sfârșitul lui ianuarie expiră autorizațiile pentru 215 dintre cele 275 de aparate active, adică aproape 8 din 10. Dacă luăm în calcul doar slot-machine-urile, proporția urcă la 87%. Cel mai aglomerat moment este Revelionul: pe 31 decembrie 2026 expiră autorizațiile pentru 109 aparate.

Ultimele 31 de aparate cu termen, toate ale Baum, au în registru o perioadă de autorizare care începe pe 1 mai 2026, la câteva zile după votul din Consiliul Local, și se încheie pe 30 aprilie 2027.

Cazul aparte al Loteriei Române

Cele 29 de terminale VLT ale Loteriei Române, aflate în opt locații din oraș, nu au o dată de expirare în registrul ONJN. În dreptul lor figurează mențiunea că funcționează în baza art. 18 din OUG 77/2009, „prin efectul legii cu condiția plății taxelor”.

Hotărârea nr. 128 interzice însă explicit, în agențiile loto, orice alte jocuri de noroc decât loto, „inclusiv a jocurilor tip slot-machine”. Loteria Română a contestat hotărârea printr-o plângere prealabilă, susținând, printre altele, că Consiliul Local și-a depășit competențele și că regimul juridic al companiei este diferit. Consilierii au respins plângerea pe 16 iunie, prin Hotărârea nr. 214.

Toate contestațiile, respinse

În aceeași ședință din 16 iunie, Consiliul Local a respins și plângerile prealabile depuse împotriva HCL 128 de firmele Pro HB Slots și Hattrick Bet, Bet Active Concept și Slot Arena, Cemarbet și Sport Ten BMG (hotărârile nr. 211, 212, 213 și 215). Potrivit minutei ședinței, toate au trecut cu 17 voturi pentru, unul împotrivă și 4 abțineri. Despre plângerile depuse de operatori am scris aici.

Cum s-a ajuns aici și ce au ales alte orașe

La începutul anului, Primăria Sibiu susținea că sălile trebuie reglementate, nu interzise și propunea mutarea lor de lângă școli și din centru. Între timp, o petiție și peste 2.200 de semnături strânse de USR au cerut interzicerea. Proiectul de reglementare a fost respins în ședința din 27 aprilie, la fel ca proiectul de interzicere totală, inclusiv a loto.

În județ, Cisnădie și Șelimbăr au mers tot pe varianta interzicerii. Mediașul a ales reglementarea. Prin HCL 104/28.04.2026, Consiliul Local Mediaș a condiționat funcționarea sălilor de o autorizație anuală, a exclus mai multe străzi și piețe din centru și a stabilit o taxă de 1.000 de lei/mp/an în Centrul Istoric și 500 de lei/mp/an în rest. Regulamentul a fost republicat în formă consolidată prin HCL 221/29.09.2026, cu aceleași taxe.

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