Platforma WorkinRomania, prin care angajatorii din România recrutează lucrători din afara Uniunii Europene, ar urma să funcționeze din nou complet cel târziu pe 15 noiembrie 2026. Tot atunci, lista ocupațiilor deficitare ar urma să crească de la 289 la aproape 400 de meserii. Anunțul vine de la Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM), după discuțiile purtate cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS), relatează StartupCafe. Ministerul nu a confirmat încă public calendarul și numărul de ocupații.

Platforma este parțial blocată din septembrie. Atunci Curtea de Apel București a suspendat Ordinul nr. 1073/2026, prin care ministerul aprobase lista meseriilor pentru care firmele pot aduce muncitori străini.

Ce anunță patronatul: două ordine de ministru și peste 100 de meserii în plus

Potrivit PIFM, patronatul și Ministerul Muncii s-au înțeles asupra unei soluții legislative și tehnice pentru reluarea recrutărilor. Implementarea ei ar fi început deja. Pentru deblocare, ministerul ar urma să emită două ordine. Primul ar modifica metodologia după care se stabilesc ocupațiile deficitare, iar al doilea ar aproba noua listă.

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Tot potrivit patronatului, noua listă ar avea aproape 400 de ocupații, cu peste 100 mai multe decât în prezent. Termenul pentru adăugarea unor profesii noi, la cerere, ar scădea la zece zile. Extinderea ar conta mai ales pentru firmele din construcții, HoReCa, producție și servicii. Acestea au avut probleme în a angaja personal din afara UE.

„Libertatea economică a angajatorilor nu mai este la fel de îngrădită. Extinderea listei meseriilor deficitare le oferă mai multe opțiuni și le acordă libertatea necesară pentru a aduce resursa umană de care economia românească are atâta nevoie. Am semnalat deschis această problemă, iar Ministerul Muncii a reacționat prompt, simplificând procedura. Vorbim despre un proces mai puțin birocratic și considerabil mai rapid. De asemenea, redeschiderea platformei până pe 15 noiembrie le oferă muncitorilor șanse reale de a intra în legalitate”, a declarat Romulus Badea, președintele PIFM, citat de StartupCafe.

Ce a publicat oficial Ministerul Muncii

Prima parte a planului apare deja în documentele oficiale. Pe 26 octombrie 2026, MMFTSS a pus în consultare publică un proiect de ordin care modifică Ordinul nr. 987/2026. Acesta este ordinul care stabilește metodologia de elaborare și actualizare a Listei ocupațiilor deficitare. Consultarea s-a încheiat pe 30 octombrie, iar ministerul a organizat în aceeași zi o masă rotundă pentru Testul IMM pe același proiect.

Conform referatului de aprobare, proiectul aduce două schimbări:

coboară de la 10 la 5 pragul de contracte de muncă cu normă întreagă încheiate cu străini, folosit pentru a include o ocupație pe listă;

introduce un termen de 10 zile calendaristice pentru analiza propunerilor de actualizare a listei.

Ministerul spune că urmărește „o reacție administrativă mai rapidă”. Termenul de 10 zile din proiect confirmă deci ce a anunțat patronatul. Noua listă de aproape 400 de ocupații și data de 15 noiembrie nu apar însă, deocamdată, într-un document oficial publicat de minister.

Pe 20 octombrie, ministerul anunțase că „continuă dialogul” cu PIFM despre lista ocupațiilor deficitare. Discuțiile au vizat propunerile patronatului și metodologia de fundamentare a listei.

De ce s-a blocat platforma

Ordinul nr. 1073/2026 aproba Lista ocupațiilor deficitare prevăzută de OUG nr. 32/2026 privind accesul străinilor pe piața muncii. A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 649 din 6 august 2026. Paradoxal, chiar PIFM a cerut în instanță suspendarea lui. Curtea de Apel București a admis cererea în dosarul nr. 5633/2/2026, după cum arată și anunțul afișat pe workinromania.gov.ro. Potrivit StartupCafe, decizia a fost pronunțată pe 10 septembrie.

Pe 15 septembrie, Ministerul Muncii a anunțat că fluxurile din platformă au fost dezactivate. Ministerul a cerut administratorului tehnic să restricționeze doar operațiunile afectate de suspendare și a anunțat că va ataca hotărârea. În aceeași zi, Inspectoratul General pentru Imigrări a precizat că a dezactivat, la cererea ministerului, trei fluxuri:

înregistrarea angajatorilor;

autorizarea angajatorilor;

cererea unică pentru viza de lungă ședere în scop de angajare (D/AM2).

IGI a subliniat că „măsura nu este determinată de o disfuncționalitate tehnică a platformei”. Funcțiile neafectate de hotărâre au rămas disponibile.

În comunicatul din 20 octombrie, ministerul explica de ce lipsa listei blochează procedurile. Fără aplicarea ei, nu pot fi făcute toate verificările necesare. De aceea, angajatorii nu pot finaliza unele proceduri de înregistrare și autorizare și nu pot depune cereri pentru vizele de muncă D/AM2.

PIFM: pierderi de peste 49 de milioane de lei și 3.666 de muncitori în risc

Patronatul a calculat și costurile blocajului. Potrivit unei evaluări PIFM prezentate de Digi24, pierderile economice dintre 8 august și 20 octombrie 2026 au depășit 49,2 milioane de lei. Din această sumă, peste 21,3 milioane de lei ar fi venituri neîncasate la bugetul de stat, adică contribuții, impozite și taxe pentru permisele de ședere. Alte 27,8 milioane de lei ar fi venituri nete pe care muncitorii nu le-au mai câștigat.

Tot potrivit PIFM, 3.666 de cetățeni străini riscă să nu-și mai poată reglementa situația până la termenul legal din 31 decembrie 2026. Aceștia au beneficiat de amnistia prevăzută de articolul 52 din OUG nr. 32/2026. Dacă blocajul ar continua până la sfârșitul anului, pierderile totale ar putea trece de 94,5 milioane de lei, estimează patronatul.

Ce cere patronatul de la Parlament

PIFM consideră redeschiderea platformei doar un pas înainte și cere Parlamentului să modifice OUG nr. 32/2026. Patronatul vrea trei schimbări:

eliminarea răspunderii angajatorilor și a agențiilor de recrutare pentru faptele unor terți, pe care o consideră disproporționată;

ajustarea dispozițiilor tranzitorii;

includerea pe listă a ocupațiilor din Grupa Majoră 2 a Clasificării Ocupațiilor din România, cea a specialiștilor, care, potrivit PIFM, nu este cuprinsă în extinderea anunțată.

„Considerăm că acesta este un succes parțial. Mergem mai departe în Parlament pentru că ne dorim o lege corectă și coerentă. Trebuie revizuită de urgență răspunderea disproporționată pentru faptele terților și ajustate normele tranzitorii din OUG 32, astfel încât să garantăm principii de drept sănătoase și o aplicare practică fără sincope”, a mai spus Romulus Badea.

PIFM reprezintă agențiile și angajatorii care recrutează și integrează lucrători străini în România.

Contextul: tot mai mulți străini pe piața muncii

Blocajul vine pe fondul unei creșteri constante a numărului de străini care lucrează în România. La sfârșitul lui 2025, aproape 150.000 de cetățeni străini aveau permis de muncă în România. În iulie 2026, IGI raporta peste 242.000 de străini cu drept de ședere valabil, cei mai mulți pentru muncă.

Județul Sibiu urmează aceeași tendință. Mii de străini au ales Sibiul pentru muncă, majoritatea din Nepal și Sri Lanka. În paralel, companiile locale se plâng de lipsa forței de muncă mediu calificate.

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