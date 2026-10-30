Planul Guvernului de a comasa comunele mici nu este primit bine de primarii vizați. Potrivit Libertatea, edili din toată țara din PSD, PNL și UDMR, dar și conducerea Asociației Comunelor din România (ACoR), privesc cu scepticism reforma administrativă pornită de PSD prin Ministerul Dezvoltării, care are ca țintă comasarea a cel puțin 429 de unități administrativ-teritoriale cu sub 1.500 de locuitori.

Primarii citați de Libertatea spun că un asemenea anunț trebuia făcut după o discuție cu ei. Un edil PSD cu două decenii de experiență în primărie, nenumit în articol, spune despre fostul premier Ilie Bolojan: „L-au prezentat ca pe Dracu, dar acum o să ajungem să-l regretăm, dacă țin morțiș cu modul ăsta de comasa localități”.

„Un sărac și mai sărac”

Președintele ACoR, Emil Drăghici, primarul comunei Vulcana-Băi (Dâmbovița), a spus că reforma „trebuie făcută cu cap și pentru cetățeni”: „Dacă unești un sărac cu un sărac, ce avem? Un sărac și mai sărac”. Asociația a înființat o Ligă a Primarilor Comunelor sub 1.500 de locuitori.

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Șefii filialelor ACoR din Teleorman și Olt cer și ei altă abordare. Ion Geară, primarul comunei Islaz, consideră că localitățile mici „nu ar trebui desființate, ci reduse”, adică personalul să fie adaptat „la strictul necesar”. Ilie Chitez, primarul comunei Bobicești, avertizează că „fiecare caz trebuie tratat în parte” și că informațiile venite de la centru sunt neclare.

Și sindicatul salariaților din primăriile comunale, SCOR, așteaptă detaliile. Președintele acestuia, Dan Cârlan, a spus că reforma „nu trebuie să fie doar un demers contabil”.

Ce înseamnă pentru județul Sibiu

În județul Sibiu, 13 comune se află sub pragul de 1.500 de locuitori și ar putea fi vizate de comasare. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a cerut asumarea răspunderii pe reforma administrativă până în martie 2027.

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