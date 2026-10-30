România a avut cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană la energia electrică și la gazele naturale pentru gospodării în prima jumătate a anului 2026.

În primul semestru, prețul curentului a crescut cu 51,6% față de aceeași perioadă din 2025, arată datele publicate vineri de Eurostat și preluate de AGERPRES. În aceeași perioadă, media europeană a scăzut.

Energia electrică: +51,6% în România, în timp ce media UE scade

În primul semestru, gospodăriile din UE au plătit în medie 0,28 euro pe kilowatt-oră. Prețul a scăzut cu 2,2% față de a doua jumătate a anului trecut, când media era de 0,29 euro/kWh. Diferențele dintre state rămân mari: de la 0,11 euro/kWh în Ungaria până la 0,39 euro/kWh în Irlanda.

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Calculate în moneda națională, prețurile la electricitate au crescut cel mai mult în România: +51,6% față de primul semestru din 2025. Urmează, la mare distanță, Irlanda (+19,8%) și Finlanda (+18,4%). Danemarca (-31,7%) și Luxemburg (-24,1%) au avut cele mai mari scăderi.

Raportat la puterea de cumpărare, românii au cel mai scump curent din UE

Eurostat a calculat prețurile și în standardul puterii de cumpărare (PPS), care ia în calcul nivelul de trai din fiecare țară. După acest indicator, gospodăriile din România plătesc cel mai mult din UE: 46,9 PPS pentru 100 kWh. Pe locurile următoare sunt Polonia (41,1) și Cehia (34,3). Cel mai ieftin este curentul în Malta (13,8), Ungaria (14,7) și Luxemburg (15,5).

Gazele naturale: România, din nou pe primul loc la scumpiri

Și la gaze situația e asemănătoare. Media plătită de gospodăriile din UE a coborât la 0,11 euro/kWh: -10,2% față de a doua jumătate a lui 2025 și -3,5% față de primul semestru al anului trecut.

În România, prețul gazelor pentru consumatorii casnici a crescut cu 9,3% față de primul semestru din 2025, cea mai mare creștere din UE. Urmează Croația (+8,9%) și Slovacia (+6,6%). Prețul a scăzut în 12 state membre, a crescut în șapte și a rămas neschimbat în patru. Cele mai mari ieftiniri au fost în Bulgaria (-14,5%), Grecia (-11,3%) și Spania (-10%).

Ca valoare absolută, gazele rămân totuși ieftine în România: 0,06 euro/kWh. Mai puțin plătesc doar gospodăriile din Ungaria (0,03 euro/kWh) și Croația (0,05 euro/kWh). La polul opus este Suedia, cu 0,22 euro/kWh.

Ce înseamnă pentru facturile sibienilor

Datele Eurostat confirmă ce au văzut și sibienii în facturi în ultimele luni. Am scris despre prețul curentului aflat pe o curbă ascendentă și despre presiunea pe care o pun prețurile la energie pe economie și pe populație. Am făcut și calculul: cât va costa încălzirea iarna aceasta la Sibiu, pe ofertele oficiale ale furnizorilor.

Pentru gaze, furnizorii au anunțat deja noi prețuri pentru sezonul rece. Între ei este Engie, care și-a anunțat clienții că gazele se scumpesc la iarnă. Cei care vor să-și fixeze prețul pe termen lung pot citi la ce să fie atenți înainte să semneze un contract la curent cu preț fix până în 2028.

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