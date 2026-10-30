Pe scurt: Controlul de pe DJ 106 E s-a încheiat cu deplasarea șoferului la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice și deschiderea unui dosar penal.

Un bărbat de 30 de ani, domiciliat în Poiana Sibiului, este cercetat penal după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului în localitatea Jina, potrivit IPJ Sibiu.

Autoturismul condus de acesta a fost oprit pentru control joi, 29 octombrie 2026, în jurul orei 19:00.

Oprirea a avut loc pe DJ 106 E, în localitatea Jina

Oprirea mașinii pentru control a avut loc pe DJ 106 E, în localitatea Jina. Polițiștii l-au testat alcoolscopic pe conducătorul auto, iar aparatul a indicat o valoare de 0,90 mg/l alcool pur în aerul expirat.

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După testare, șoferul a fost însoțit la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice.

Polițiștii Secției nr. 6 Poliție Rurală Orlat au deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

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