Pe scurt: De la biopsii ecoghidate la chirurgie robotică și tehnici de traheostomie, studenții și rezidenții pot exersa proceduri sub îndrumarea specialiștilor. Medicii Spitalului Județean Sibiu participă atât la ateliere, cât și la prezentările științifice.

Șapte workshopuri practice și peste 100 de lucrări științifice și prezentări medicale fac parte din programul celei de-a VIII-a ediții a Conferinței Naționale „Actualități și Perspective în Medicina Invazivă”, desfășurate la Facultatea de Medicină a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Evenimentul are loc între joi, 29 octombrie 2026, și sâmbătă, 31 octombrie 2026, potrivit Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Conferința se desfășoară sub președinția conf. univ. dr. Călin Mohor și reunește cadre universitare, medici specialiști, rezidenți și studenți din numeroase centre medicale și universitare din țară. Medicii și cadrele universitare din secțiile clinice ale Spitalului Județean Sibiu participă atât cu lucrări științifice, cât și la activitățile practice.

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Programul reunește specialiști din chirurgie, medicină intervențională și alte discipline

La deschiderea de joi, 29 octombrie 2026, au participat șef lucr. dr. Dragoș Popescu, directorul medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, prof. univ. dr. Horațiu Dura, prorector al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, și prof. univ. dr. Radu Fleacă, decanul Facultății de Medicină.

Au fost prezenți și ec. Horațiu Cojocaru, directorul general al Casei de Asigurări de Sănătate Sibiu, precum și conf. univ. dr. Doru Moga, comandantul Spitalului Militar de Urgență „Dr. Alexandru Augustin” Sibiu.

Printre participanți se numără prof. dr. Virgil Răzeșu, autor al unor lucrări de specialitate în chirurgie. Volumele sale sunt folosite în pregătirea generațiilor de chirurgi, inclusiv pentru examenele de specialitate.

Programul științific al conferinței cuprinde teme din chirurgia generală și oncologică, urologie, neurochirurgie, obstetrică-ginecologie, medicină intervențională, anatomie patologică, patologie moleculară, diabet și boli de nutriție, precum și din alte specialități medicale.

Cadrele universitare și medicii Spitalului Județean Sibiu prezintă experiența clinică, tehnici terapeutice moderne și rezultate ale activității medicale și de cercetare.

Studenții și rezidenții exersează proceduri în șapte ateliere practice

Atelierele sunt dedicate dezvoltării abilităților clinice și chirurgicale ale studenților și medicilor rezidenți. Temele abordate sunt biopsia ecoghidată, chirurgia robotică, chirurgia laparoscopică, tehnicile de sutură microchirurgicală, ortopedia și traumatologia, ginecologia și managementul căilor aeriene prin tehnici de traheostomie.

O parte dintre workshopuri se desfășoară în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu implicarea medicilor din Laboratorul de Radiologie și Imagistică Medicală și din Secția Clinică Urologie. Participanții se pot familiariza cu proceduri și tehnologii medicale moderne, sub îndrumarea specialiștilor.

Organizația Studenților în Medicină Sibiu (OSM Sibiu) contribuie, prin membrii și voluntarii săi, la pregătirea evenimentului, coordonarea activităților și organizarea workshopurilor practice.

Conferința continuă până sâmbătă, 31 octombrie 2026, inclusiv, cu un program care reunește peste 100 de lucrări științifice și prezentări medicale.

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