Sibiul începe să îmbrace haine de sărbătoare. După montarea bradului de Crăciun în Piața Mare și instalarea cupolei de lumini, echipele au început amplasarea decorațiunilor festive pe principalele artere din zona centrală a orașului.

Primele ornamente festive au fost montate deja pe strada din apropierea Teatrului pentru Copii și Tineret Gong, iar vineri, 30 octombrie, echipele lucrează la amplasarea acestora și pe strada Mitropoliei. Operațiunile de montare sunt în plină desfășurare, urmând ca și alte străzi din zona centrală să fie decorate în perioada următoare.

Printre ornamentele amplasate pe stâlpii de iluminat se numără și decorațiunile în formă de inimioare, achiziționate de municipalitate anul trecut. Reprezentanții Primăriei Sibiu au explicat anterior că formele au fost alese pentru a aduce un element de noutate în decorul festiv al orașului.

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▶ Vezi pagina acestui video: Sibiul îmbracă haine de sărbătoare: a început montarea decorațiunilor pentru Sărbătorile de iarnă — VIDEO

Bradul de Crăciun și cupola de lumini, deja montate în Piața Mare

Montarea ornamentelor stradale vine după finalizarea principalelor amenajări din Piața Mare. Bradul de Crăciun a fost montat complet joi, 29 octombrie, în centrul pieței, într-o poziție diferită față de edițiile precedente.

Lucrările pentru amenajarea Târgului de Crăciun au început luni, 26 octombrie, iar echipele au lucrat în zilele următoare la instalarea bradului și a elementelor decorative. Totodată, cupola de lumini a fost montată integral și va completa decorul festiv al centrului istoric.

În acest an, bradul este decorat cu stele argintii, care au înlocuit clasicele globuri aurii și roșii. Pregătirile pentru deschiderea Târgului de Crăciun din Sibiu continuă, iar montarea decorațiunilor pe străzile din centrul orașului face parte din amenajările pentru sezonul sărbătorilor de iarnă.

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