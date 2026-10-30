Pe scurt: Aproape 195.000 de șomeri înregistrați nu primesc indemnizație. Persoanele de peste 55 de ani sunt cea mai numeroasă grupă de vârstă din evidențele ANOFM.

Rata șomajului înregistrat în România a scăzut la 3,20% la sfârșitul lunii septembrie 2026, de la 3,26% în august. Datele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), publicate joi, 29 octombrie 2026, indică 256.480 de șomeri în evidențele instituției, potrivit Mediafax.

Numărul total al șomerilor înregistrați s-a redus cu 4.439 de persoane față de luna precedentă, iar rata șomajului a coborât cu 0,06 puncte procentuale.

Aproape 195.000 de șomeri nu primesc indemnizație

Dintre cele 256.480 de persoane înregistrate la sfârșitul lunii septembrie, 61.566 beneficiau de indemnizație de șomaj, în timp ce 194.914 erau șomeri neindemnizați. Față de august, numărul beneficiarilor de indemnizație a scăzut cu 152, iar cel al șomerilor neindemnizați s-a redus cu 4.287.

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Astfel, aproximativ 76% dintre șomerii aflați în evidențele ANOFM nu beneficiau de indemnizație, în timp ce aproape 24% primeau acest sprijin financiar.

Diferențele dintre mediul rural și cel urban sunt semnificative. La sfârșitul lunii septembrie, 185.200 de șomeri proveneau din mediul rural, reprezentând aproximativ 72,2% din total. În mediul urban erau înregistrate 71.280 de persoane fără loc de muncă, respectiv 27,8%.

În ceea ce privește distribuția pe sexe, ANOFM avea în evidențe 131.237 de bărbați și 125.243 de femei. Bărbații reprezentau aproximativ 51,2% dintre șomerii înregistrați, iar femeile 48,8%.

Persoanele de peste 55 de ani sunt cea mai numeroasă grupă de șomeri

La 30 septembrie 2026, în evidențele ANOFM se aflau 64.806 șomeri de peste 55 de ani, aproximativ un sfert din total. Aceasta era cea mai numeroasă categorie de vârstă.

Pe locul următor se situau persoanele cu vârste între 40 și 49 de ani, cu 59.856 de șomeri, urmate de cele între 50 și 55 de ani, cu 45.947 de persoane. În total, persoanele cu vârste de 40 de ani și peste reprezentau aproximativ două treimi dintre șomerii înregistrați la nivel național.

În grupa de vârstă 30–39 de ani erau înregistrați 41.759 de șomeri, iar în rândul tinerilor sub 25 de ani, 29.740. Cei mai puțini șomeri se regăseau în categoria 25–29 de ani, cu 14.372 de persoane.

Statisticile privind educația indică o pondere ridicată a persoanelor cu un nivel redus de studii. Potrivit ANOFM, 33,01% dintre șomerii înregistrați au absolvit cel mult studiile gimnaziale, iar persoanele fără studii sau cu nivel de educație primar reprezintă 28,50% din total.

Cumulate, cele două categorii însumează 61,51% dintre șomerii înregistrați. Persoanele cu studii universitare reprezintă 5,17% din total.

Datele ANOFM se referă la persoanele înregistrate oficial ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă. Acest indicator nu trebuie confundat cu rata șomajului calculată de Institutul Național de Statistică pe baza anchetei asupra forței de muncă, pentru care este utilizată o metodologie diferită.

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