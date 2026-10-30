Pe scurt: Apeluri la interfon la ora 2, oameni trimiși la ușă și teama de a ieși cu copilul din bloc: Ilinca Simion descrie într-o postare pe Facebook situațiile despre care spune că îi afectează familia.

Ilinca Simion, soția liderului AUR, George Simion, susține că ea și familia sa sunt ținta unor acte repetate de hărțuire. Însărcinată cu al doilea copil, aceasta afirmă că persoane necunoscute o sună la interfon în toiul nopții, potrivit Adevărul.

Într-o postare publicată pe Facebook, Ilinca Simion le cere celor pe care îi acuză de hărțuire să înceteze. Ea reclamă atât apeluri adresate părinților și socrilor săi, cât și prezența unor persoane la ușa locuinței, sub pretextul strângerii de donații pentru biserici.

„Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea”

„Nu-mi mai sunați la interfon la 2 noaptea! Nu-mi mai sunați părinții și socrii! Nu-mi mai trimiteți oameni la ușă sub pretextul donațiilor pentru biserici! Și nu-mi mai trimiteți «jurnaliști» să pândească pe la bloc și nici să mâzgălească cu stenciluri făcute la comandă politică!”, a scris soția liderului AUR.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Ilinca Simion afirmă că situația îi afectează sentimentul de siguranță inclusiv atunci când iese din locuință alături de copil și își desfășoară activitățile obișnuite.

„Am ajuns să trebuiască să fiu atentă până și când ies din bloc cu copilul, nu cumva să mă trezesc cu cineva care mă așteaptă sau mă urmărește”, a relatat aceasta.

Soția lui George Simion spune că este însărcinată în 34 de săptămâni și că nu își dorește ca alte femei să treacă prin experiențe similare.

„Sunt însărcinată în 34 de săptămâni și nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva. Opriți-vă, bolnavilor! Lăsați-mi familia în pace!”, a transmis Ilinca Simion.

George și Ilinca Simion au anunțat în iunie 2026 că urmează să devină părinți pentru a doua oară. Liderul AUR a făcut dezvăluirea în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, precizând că familia lor se va mări cu o fetiță.

Comentarii