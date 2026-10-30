Pe scurt: De la cercetarea rolului pancreasului la îngrijirea persoanelor cu diabet, mesajul SCJU Sibiu leagă istoria medicinei de tratament, monitorizare și prevenirea complicațiilor.

Cercetările lui Nicolae Paulescu asupra rolului pancreasului în reglarea glicemiei sunt evocate de Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu într-un comunicat publicat vineri, 30 octombrie 2026.

Medicul și fiziologul român s-a născut la 30 octombrie 1869, amintește instituția în postarea sa de pe Facebook.

Paulescu este cunoscut pentru contribuțiile la cercetarea care a condus la dezvoltarea tratamentului cu insulină. Spitalul subliniază că cercetările asupra diabetului au schimbat fundamental perspectiva asupra bolii și au contribuit la apariția unor tratamente care au salvat și continuă să salveze milioane de vieți.

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Conducerea spitalului subliniază rolul cercetării în îngrijirea pacienților

Robert Fotache, managerul SCJU Sibiu, leagă reperele din istoria medicinei de aplicarea rezultatelor cercetării în beneficiul pacienților:

„Progresul medicinei este rezultatul cercetării, al responsabilității profesionale și al preocupării constante pentru îmbunătățirea îngrijirii pacienților. Reperele din istoria medicinei ne reamintesc cât de importante sunt cunoașterea științifică și capacitatea de a transforma rezultatele cercetării în beneficii concrete pentru oameni. La SCJU Sibiu, ne dorim să susținem o cultură instituțională bazată pe profesionalism, colaborare și dezvoltare continuă.”

Dr. Dragoș Popescu, directorul medical al SCJU Sibiu, evidențiază schimbarea produsă de aceste cercetări pentru persoanele cu diabet:

„Cercetările asupra diabetului și dezvoltarea tratamentului cu insulină au schimbat radical perspectiva asupra acestei boli și șansele de supraviețuire ale pacienților. Istoria acestor descoperiri subliniază importanța cercetării medicale riguroase și a aplicării cunoștințelor validate în practica clinică.”

Îngrijirea diabetului include monitorizare, educație și prevenirea complicațiilor

În privința îngrijirii pacientului cu diabet zaharat, directorul medical indică trei elemente esențiale: diagnosticul precoce, tratamentul adecvat și monitorizarea continuă.

Laurențiu Ghinoiu, director de îngrijiri medicale al SCJU Sibiu, pune accent pe sprijinul oferit pacientului de întreaga echipă medicală:

„În îngrijirea pacientului cu diabet zaharat, rolul echipei medicale este esențial. Dincolo de tratament, educația pentru sănătate, monitorizarea atentă și sprijinul acordat pacientului contribuie la prevenirea complicațiilor și la menținerea unei calități cât mai bune a vieții. Progresul medicinei capătă valoare deplină atunci când este susținut de profesionalism, empatie și grijă față de fiecare pacient.”

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