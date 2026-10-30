Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide vineri, 13 noiembrie 2026, la ora 19:00, în Piața Mare, cu un concert susținut de Mircea Rusu Band și Andreea Vîlcan. Ediția a 19-a are tema „Ai voie să crezi” și e construită în jurul copilăriei: o amenajare nouă, Aleea Poveștilor, o poartă din lemn istoric și o scenă mai mare. Târgul rămâne deschis până pe 3 ianuarie 2027, cu intrare liberă.

Deschiderea: concert Mircea Rusu Band și Andreea Vîlcan

Seara de deschidere începe la ora 19:00, cu un concert Mircea Rusu Band, trupa care cântă „Omul bun și pomul copt” și „Iarba verde de acasă”, alături de Andreea Vîlcan.

Organizatorii spun că tema din acest an, „Ai voie să crezi”, îi invită pe adulți să privească sărbătorile „ca odinioară”: cu nasul lipit de geam, așteptând prima ninsoare și numărând zilele până la venirea lui Moș Crăciun.

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Târgul de Crăciun din Sibiu, văzut din dronă la deschiderea din 2025. Foto: Ora de Sibiu

Ce e nou în Piața Mare

Ediția din 2026 vine cu un concept de amenajare nou, construit în jurul temei copilăriei:

Bradul ocupă un loc central în Piața Mare, iar proiecțiile pe clădirile istorice revin;

ocupă un loc central în Piața Mare, iar revin; Aleea Poveștilor : un traseu cu patru căsuțe în care vizitatorii pot asculta povești audio;

: un traseu cu patru căsuțe în care vizitatorii pot asculta povești audio; locuri tematice pentru fotografii și întâlniri : o gondolă de schi, o sanie vintage și o zonă rustică amenajată cu bușteni;

: o gondolă de schi, o sanie vintage și o zonă rustică amenajată cu bușteni; o poartă principală nouă , construită din lemn istoric recuperat de la clădiri vechi de sute de ani;

, construită din lemn istoric recuperat de la clădiri vechi de sute de ani; căsuțe noi în zona gastronomică , inspirate de marile târguri europene;

, inspirate de marile târguri europene; o scenă mai mare decât în edițiile trecute, pentru concerte și spectacole.

Este și prima ediție de după distincția „Excellent European Christmas Market” 2026, primită de târgul sibian în această vară.

Program: când poate fi vizitat târgul

Târgul de Crăciun este deschis în Piața Mare între 13 noiembrie 2026 și 3 ianuarie 2027, iar intrarea este liberă. Programul:

luni–vineri: 11:00–22:00;

11:00–22:00; sâmbătă și duminică: 10:00–22:00;

10:00–22:00; zile de sărbătoare: 10:00–22:00;

10:00–22:00; 24 și 31 decembrie: se închide la ora 16:00;

se închide la ora 16:00; 25 decembrie și 1 ianuarie: se deschide la ora 16:00.

Cum a arătat târgul anul trecut, din dronă

Anul trecut, la deschiderea din 14 noiembrie 2025, mii de oameni au umplut Piața Mare pentru aprinderea luminilor. Vezi aici cum a arătat Târgul de Crăciun anul trecut, din dronă.

Piața Mare, în seara deschiderii Târgului de Crăciun 2025. Foto: Ora de Sibiu

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