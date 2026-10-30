Taxa logistică națională de 25 de lei pe coletele care vin din afara Uniunii Europene, cunoscută drept „taxa Temu”, ar urma să nu se mai aplice coletelor predate începând cu 1 noiembrie 2026. Măsura face parte dintr-un proiect de ordonanță de urgență de tip „trenuleț”, publicat în transparență decizională de Ministerul Finanțelor, care mai prevede o nouă fereastră pentru alimentarea cardurilor cu prima de carieră didactică, împrumuturi pentru primăriile cu termoficare și amânarea noilor obligații privind bonul fiscal. Documentul este deocamdată doar un proiect și nu a fost adoptat de Guvern.

Proiectul se numește „Ordonanță de urgență privind sprijinul pentru asigurarea energiei termice în sezonul rece 2026–2027, unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative” și poartă, la final, mențiunea prim-ministrului Luca-Alexandru Niculescu. Textul și nota de fundamentare pot fi consultate pe pagina de proiecte de acte normative a Ministerului Finanțelor, unde sunt listate cu data de 29.10.2026: proiectul de OUG și nota de fundamentare.

Taxa logistică de 25 de lei, abrogată de la 1 noiembrie

Taxa a fost introdusă prin art. XXII din Legea nr. 239/2025 și se aplică, în valoare de 25 de lei, pentru fiecare colet cu bunuri cu valoare comercială care intră în România cu livrarea începută în afara UE și a cărui valoare declarată este sub plafonul de 150 de euro. Oradesibiu.ro a scris despre aprobarea taxei și despre sumele încasate de ANAF după introducerea ei.

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Potrivit proiectului, art. XXII din Legea nr. 239/2025 se abrogă începând cu 1 noiembrie 2026. Taxa rămâne datorată pentru coletele predate destinatarilor până la 31 octombrie 2026 inclusiv. Pentru coletele predate începând cu 1 noiembrie 2026, taxa nu se mai datorează, iar sumele încasate totuși de furnizorii de servicii poștale pentru aceste colete nu se virează la buget și se restituie persoanelor de la care au fost încasate, în termen de 30 de zile de la predarea coletului.

Ministerul explică în nota de fundamentare că renunțarea la taxa națională vine pe fondul mecanismelor europene aplicate acelorași colete din state terțe: o taxă vamală de 3 euro per articol, introdusă prin Regulamentul (UE) 2026/382 al Consiliului, și o taxă de procesare de 2 euro per articol, stabilită prin Regulamentul (UE) 2026/2108 și Regulamentul delegat (UE) 2026/2152, care se aplică de la 1 noiembrie 2026. Scopul declarat este „evitarea suprapunerii de reglementări” pentru aceleași fluxuri de colete. Cu alte cuvinte, taxa europeană de procesare rămâne, doar cea națională de 25 de lei dispare.

Prima de carieră didactică: 52.260 de beneficiari, încă nealimentați

Proiectul deblochează și alimentarea cardurilor cu prima de carieră didactică pentru cei care au rămas pe dinafară. Potrivit notei de fundamentare, din totalul de 255.783 de beneficiari validați, 52.260 de persoane nu au primit banii pe card în termenele legale, adică până la 31 august 2026 pentru anul școlar 2025-2026 și până la 30 septembrie 2026 pentru anul universitar. Despre termenul de 31 august am scris și în vară.

Ministerul Educației și Cercetării a cerut, prin adresa nr. 10662/2026, prelungirea perioadei de alimentare până la 31 decembrie 2026, iar serviciile Comisiei Europene au fost informate, arată documentul. Concret, în perioada noiembrie-decembrie 2026, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar fi autorizat să alimenteze cardurile pentru:

cadrele didactice validate în anul 2025-2026, care rămân în activitate în 2026-2027 și ale căror carduri au fost emise, dar nu au fost alimentate;

cadrele didactice identificate în 2025-2026, care rămân în activitate și pentru care nu s-au emis carduri, după clarificarea erorilor sau neconcordanțelor din procesul de validare. Ministerul Educației are 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței pentru aceste clarificări.

Beneficiarii trebuie să activeze măsura până cel târziu la 14 decembrie 2026, iar banii pot fi folosiți până la 31 august 2027 pentru anul școlar, respectiv până la 30 septembrie 2027 pentru anul universitar. Plata se face din fonduri externe nerambursabile, în limita bugetului deja alocat măsurii, fără extinderea grupului țintă.

Până la 300 de milioane de lei pentru căldura din iarnă

Partea care dă numele ordonanței privește termoficarea. Primăriile și consiliile județene (unitățile administrativ-teritoriale) ar putea cere de la Ministerul Finanțelor, până cel târziu la 31 decembrie 2026, împrumuturi din venituri din privatizare, în limita totală a 300.000 mii lei (300 de milioane de lei), pentru producerea, transportul, distribuția și furnizarea agentului termic în sezonul rece 2026-2027, pentru plata facturilor restante și acoperirea pierderilor.

dobânda: ROBOR la 3 luni plus o marjă de 1 punct procentual (scadențe de până la 3 ani), 1,5 puncte (3-5 ani) sau 2 puncte (5-10 ani), fixă pe toată durata împrumutului;

rambursare în 1-10 ani, cu posibilă perioadă de grație de 12 luni la principal;

plafon de 75 de milioane de lei pentru localitățile în care termoficarea ajunge la cel puțin 80.001 locuințe și de 25 de milioane de lei pentru cele cu cel mult 80.000 de locuințe;

împrumutul se acordă doar cu avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale și doar dacă primăria nu are restanțe la împrumuturi anterioare din privatizare.

În plus, până la 31 martie 2027, primăriile ar putea garanta creditele contractate de operatorii de termoficare din subordine pentru cumpărarea combustibilului, iar cele care sunt ele însele operatori pot lua credite bancare în acest scop până la 31 decembrie 2026, prin derogare de la unele prevederi ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale. Nota de fundamentare arată că Județul Vâlcea, municipiile Râmnicu Vâlcea, Iași, Drobeta-Turnu Severin și Botoșani au cerut alternative de finanțare de aproximativ 300 de milioane de lei.

Bonul fiscal cu cod QR, amânat cu încă un an

Sancțiunile pentru emiterea bonului fiscal fără codul de identificare al beneficiarului, fără numărul de identificare al bonului și fără datele sub formă de cod QR sunt suspendate în prezent până la 1 noiembrie 2026. Proiectul prelungește suspendarea până la 31 octombrie 2027 inclusiv. Amenda prevăzută este de la 2.000 la 4.000 de lei, iar ministerul motivează amânarea prin etapele care nu pot fi încheiate la timp: modificarea legislației secundare, dezvoltarea software-ului, testarea modelelor de case de marcat și instalarea noului program pe circa 1.000.000 de aparate de marcat.

Excedentul primăriilor, pentru servicii sociale

În 2026, primăriile ar putea folosi excedentul bugetului local pentru care nu au fost încheiate angajamente legale și pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, a centrelor de zi și rezidențiale pentru adulți cu handicap și a cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru vârstnici. Banii disponibili în secțiunea de funcționare ar urma să meargă cu prioritate către aceleași servicii sociale și către finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.

În schimb, pentru disciplină bugetară, ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale ar trebui să retragă până la 30 noiembrie 2026 creditele bugetare deschise și neutilizate. Dacă nu o fac, Trezoreria le retrage din prima zi lucrătoare a lunii decembrie. Fac excepție proiectele cu fonduri europene și cele din PNRR, iar deschiderile de credite pentru plățile din decembrie rămân posibile.

Companiile de stat își pot rectifica bugetele până la 31 decembrie

Companiile de stat care aplică Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 pot crește în 2026 cheltuielile salariale și numărul de personal sau pot ocupa posturile vacante doar cu aprobarea Guvernului prin memorandum. Pentru că multe memorandumuri au fost aprobate în ultimul trimestru, iar termenul general de rectificare a bugetelor este 31 octombrie, proiectul precizează că rectificările necesare aplicării acestor memorandumuri se pot aproba până la 31 decembrie 2026. Ministerul susține că măsura nu aduce costuri în plus față de cele deja aprobate prin memorandumuri.

Ce mai conține proiectul

termene noi pentru închiderea PNRR: coordonatorii de reforme și investiții ar avea timp până la 30 noiembrie 2026 să verifice, să autorizeze și să plătească cererile de transfer;

investițiile din sănătate scoase din PNRR ar fi preluate în Programul Sănătate 2021-2027;

banii rămași disponibili în Programul „Anghel Saligny” ar putea fi folosiți, din noiembrie, pentru transferul parțial al sumelor din toate solicitările de transfer înregistrate, fără criteriile de prioritizare;

bunurile confiscate ar putea fi vândute și prin licitații online, site-uri specializate, inclusiv magazine sau platforme de comerț online, agenții imobiliare ori case de licitații, iar la licitații prețul de evaluare ar fi redus cu 25% la a doua licitație, cu 50% la a treia și cu 75% de la a patra;

Fondul pentru mediu ar acoperi 167.674.715,69 lei, fără TVA, pentru proiecte de management integrat al deșeurilor, plus TVA-ul neeligibil al acestora.

Proiectul este în consultare publică. Propunerile și observațiile pot fi trimise la adresa publicinfo@mfinante.gov.ro, în termen de 10 zile calendaristice de la publicarea pe site, potrivit Ministerului Finanțelor. Ordonanța intră în vigoare doar după ce este adoptată de Guvern și publicată în Monitorul Oficial, iar forma finală poate fi diferită de cea pusă în dezbatere.

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