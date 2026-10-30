Un accident teribil s-a produs, în noaptea de joi spre vineri, la intrare pe Valea Oltului, în apropiere de Lazaret. Un tânăr a fost rănit, în timp ce mama și bunica acestuia au murit.

Tragedia s-a petrecut în jurul orei 01:00, iar dată fiind gravitatea evenimentului, s-a impus activarea Planului Roșu de intervenție. În zonă au ajuns imediat polițiștii și echipajele medicale. (DETALII DESPRE ACCIDENT, AICI)

Două persoane decedate

Potrivit IPJ Sibiu, accidentul s-a produs după ce o femeie în vârstă de 50 de ani, din județul Vâlcea, care conducea autoturismul pe direcția Sibiu – Râmnicu Vâlcea, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un TIR condus de un bărbat de 30 de ani, din municipiul București. În urma impactului, autoturismul a fost proiectat într-un alt autoturism care circula spre Râmnicu Vâlcea.

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Impactul a fost devastator. Șoferița de 50 de ani, dar și o pasageră de 72 de ani din mașina acesteia, au decedat pe loc. De asemenea, un tânăr de 21 de ani, aflat și el în acest autoturism, a fost rănit și a fost transportat la spital. Cu toții sunt din Vâlcea.

Tânărul și-a pierdut mama și bunica

Tânărul de 21 de ani a fost transportat de urgență la UPU Sibiu, având multiple contuzii, dar fiind conștient. A fost supus unor investigații în Urgență, iar apoi a fost transferat pe secție, nefiind rănit grav.

Potrivit surselor Ora de Sibiu, bărbatul a intrat în stare de șoc atunci când a aflat că mama și bunica lui au decedat în accident. El a discutat inclusiv cu psihologul spitalului, care a venit în sprijinul său.

Bărbatul a decis apoi să fie externat și să se întoarcă acasă. Familia se pregătește acum de înmormântare.

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