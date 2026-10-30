Pe scurt: Pentru a ocupa un post de conducător de câine de serviciu, viitorii agenți au nevoie de un aviz de specialitate. La Sibiu, elevii din Câmpina au trecut prin probele de evaluare prevăzute pentru acest pas profesional.

Elevii Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina au susținut joi, 29 octombrie 2026, probe de evaluare la Centrul Chinologic Sibiu, în vederea obținerii avizului de specialitate necesar ocupării posturilor de agent de poliție conducător câine de serviciu, potrivit unei postări a Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea” Sibiu.

Evaluarea reprezintă un pas pentru accesul la această specializare. Avizul de specialitate urmărit de elevi este necesar pentru ocuparea posturilor în care agenții de poliție lucrează alături de câini de serviciu. Anunțul instituției nu precizează numărul participanților, conținutul probelor sau rezultatele obținute.

În mesajul adresat elevilor, reprezentanții centrului au subliniat cerințele acestei activități: „Drumul către această specializare presupune responsabilitate, perseverență, disciplină și, nu în ultimul rând, capacitatea de a construi o relație bazată pe încredere și respect cu partenerul canin.”

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