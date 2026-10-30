Vulpile apar tot mai des pe străzile din municipiul Sibiu. Un exemplar a fost văzut, noaptea trecută, căutând mâncare în zona unui mall din oraș.
▶ Vezi pagina acestui video: Vulpile, prezențe tot mai familiare în Sibiu: una a venit la mall să caute de mâncare — VIDEO
După ce la mijlocul lunii octombrie o vulpe a fost filmată hoinărind pe străzile din centrul Sibiului, în apropiere de Biserica Ursulinelor, un alt animal a fost văzut, în noaptea de 29 spre 30 octombrie, în zona Prima Shopping Center.
„Am găsit vulpea la mall-ul Prima de la ieșire din Sibiu, la ora 3 dimineața”, a transmis un cititor, care a furnizat mai multe imagini.
▶ Vezi pagina acestui video: Vulpile, prezențe tot mai familiare în Sibiu: una a venit la mall să caute de mâncare — VIDEO 2
Primăria Sibiu a încheiat un nou contract de prestări servicii vara aceasta cu Asociația de Vânătoare Hubertus Șelimbăr, gestionarul fondului cinegetic de pe raza municipiului și stațiunii Păltiniș, având în vedere că în ultima perioadă s-au înmulțit aparițiile vulpilor și jderilor în intravilan. Animalele ar urma să fie relocate odată ce vor fi prinse.
Pentru fiecare exemplar capturat Primăria plătește 500 lei fără TVA, iar pentru amplasarea și supravegherea capcanelor autorizate, 650 lei fără TVA/24 ore. Prețul total de 1.150 de lei fără TVA se achită doar dacă exemplarul este capturat. În cazul de față, cititorul care a trimis imaginile către Ora de Sibiu a precizat că nu a sesizat autoritățile.
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