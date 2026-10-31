Pe scurt: Ce însemna, concret, „a bate apa-n piuă”? La Muzeul ASTRA, instalațiile din lemn arată cum forța apei transforma lâna în țesături groase, rezistente la ploaie și ger.

Instalațiile tradiționale de prelucrare a țesăturilor din Muzeul ASTRA pot fi văzute în funcțiune sâmbătă, 31 octombrie 2026, și duminică, 1 noiembrie 2026, între orele 11:00 și 15:00. Demonstrațiile sunt programate la Complexul de industrii textile din Gura Râului, pe Aleea Pivelor din muzeu, potrivit anunțului publicat de Muzeul ASTRA.

Expresia „a bate apa-n piuă”, folosită pentru discuții fără rost, este punctul de plecare al prezentării. În prelucrarea tradițională a lânii, lovirea stofei în apă, timp de ore întregi și cu un zgomot puternic, avea însă un rezultat practic: transforma lâna aspră în țesături groase, rezistente la ploaie și ger.

Instalațiile folosite la spălarea și finisarea țesăturilor erau construcții mari din lemn, acționate doar de forța râurilor iuți de munte. Vizitatorii vor putea urmări funcționarea acestor mecanisme și asculta ritmul lemnului pus în mișcare de apă.

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Prelucrarea presupunea mai multe operațiuni: țesăturile erau îngroșate la piuă, îndesite la dârstă, păruite la coșul de tras, apoi clătite și rotite în apele repezi ale vâltorii.

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