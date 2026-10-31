ACS Mediaș la un punct distanță de primul loc: au făcut instrucție cu Zărneștiul

Fotbaliștii de la ACS Mediaș au câștigat sâmbătă la Zărnești, scor 3-0 cu Olimpic și au ajuns la șapte victorii consecutive!
Echipa lui Cosmin Vâtcă și-a continuat seria pozitivă și la Zărnești, pe terenul unei rivale în lupta pentru play-off.
După 0-0 la pauză, medieșenii s-au dezlănțuit în repriza secundă, când a marcat de trei ori, prin Avram (penalty), Plăiașu și Orlandea.
Echipa de pe malul Târnavei Mari s-a impus cu 3-0 și s-a apropiat la un singur punct de liderul Corona Brașov, care nu a câștigat în deplasare, cu CSO Teleajenul.
”Am făcut o primă repriză foarte bună, ne-a lipsit doar luciditate la finalizare. Am intrat destul de moi după pauză, dar ne-am revenit și a doua jumătate a reprizei secunde am făcut un meci foarte bun, așa au venit golurile. Le-am cerut răbdare, simțeam că avem forță. Vom juca etapa viitoare cu Teleajenul, ne așteaptă o deplasare grea” a spus antrenorul Cosmin Vâtcă pentru pagina oficială a clubului.
Inter Sibiu a revenit pe loc de play-off, după victoria de vineri, 5-0 cu Carpați Covasna.
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