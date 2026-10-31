Aeroportul din Sibiu, cucerit de vrăjitoare și vampiri: petrecere spectaculoasă de Halloween /foto video

Sute de petrecăreți din toate colțurile țării au sărbătorit Halloweenul într-un loc cu totul neobișnuit: Aeroportul Internațional Sibiu. Terminalul de plecări s-a transformat, pentru o noapte, într-un club spectaculos, unde vrăjitoarele, vampirii și drăcușorii au dansat până dimineața. La petrecerea PULSE, nimeni nu a avut nevoie de bilet de avion, dar distracția a fost la înălțime.

Pentru câteva ore, Aeroportul Internațional Sibiu și-a schimbat complet atmosfera. În locul pasagerilor grăbiți să prindă avionul, prin terminal au apărut personaje desprinse parcă din filmele de groază. Costumele spectaculoase, machiajele înfricoșătoare și muzica electronică au transformat spațiul într-un adevărat ring de dans.

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▶ Vezi pagina acestui video: Aeroportul din Sibiu, cucerit de vrăjitoare și vampiri: petrecere spectaculoasă de Halloween — VIDEO

Vrăjitoare, drăcușori, personaje misterioase și petrecăreți în veșminte albe, cu eșarfe în carouri roșii și albe pe cap, au defilat prin terminal. Unii au venit pentru muzică, alții pentru atmosfera neobișnuită, iar cei mai mulți au profitat de ocazie pentru fotografii într-un decor în care, de regulă, oamenii își așteaptă avionul.

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Vrăjitoarele au aterizat la Sibiu. Măturile au rămas în parcare

Printre participanți s-au numărat și petrecăreți veniți din alte județe, atrași de ideea unei petreceri într-un aeroport. Costumele au fost la fel de variate precum destinațiile afișate, în mod obișnuit, pe panourile terminalului.

„Mi se pare foarte palpitant să petreci într-un aeroport! E ceva ce nu faci în fiecare zi. Am venit costumat în vampir, dar văd că aici sunt personaje mult mai înfricoșătoare decât mine. Atmosfera este incredibilă și, sincer, nici nu-mi mai trebuie vacanță. Distracția e chiar aici!”, declara unul dintre petrecăreți.

„Am venit din Alba special pentru petrecere. M-am costumat în vrăjitoare, dar am lăsat mătura acasă. Am zis că, dacă tot ajung la aeroport, poate găsesc un avion! E o experiență super, mai ales că nu am mai dansat niciodată într-un terminal”,

Iar un participant costumat în drăcușor ar putea completa tabloul: „Am venit să fac puțin iad aici, dar cred că muzica a făcut deja toată treaba! E plin de vrăjitoare, vampiri și tot felul de personaje. Nu știu cine sperie pe cine, dar sigur ne distrăm cu toții!”.

DJ francez, cucerit de atmosfera de la Sibiu

Luminile roșii, efectele vizuale și ritmurile muzicii electronice au schimbat complet atmosfera aeroportului. În spatele pupitrului s-au aflat DJ-ii Ottmann, Roberto și Flore, care au întreținut petrecerea până spre dimineață.

Invitatul special, DJ-ul francez Ottmann, a fost încântat să revină la Sibiu, de această dată pentru o experiență neobișnuită.

„Este a doua oară când mixez în Sibiu. Am mai fost în urmă cu doi ani, dar acest eveniment este cu totul special, pentru că suntem în aeroport. Iubesc România! Îmi place foarte mult aici. Am mai fost în București, Iași și Cluj, dar Sibiul mi se pare cel mai deosebit. Îl iubesc! Eu vin din Paris. România este extraordinară pentru mine. Îmi place atmosfera, îmi plac oamenii și sunt fericit că sunt aici”, a declarat DJ Ottmann.

Șapte ore de distracție, fără întârzieri la îmbarcare

Petrecerea, prima organizată de PULSE cu ocazia Halloweenului, a început la ora 22:00 și a continuat până la 5:00 dimineața.

Evenimentul a fost destinat exclusiv persoanelor de peste 18 ani, iar accesul s-a făcut pe baza biletului și a actului de identitate. Chiar și cei costumați în cele mai înfricoșătoare personaje au fost nevoiți să respecte o regulă: machiajul trebuia să permită identificarea.

La finalul nopții, petrecăreții au părăsit terminalul fără să fi zburat nicăieri. În schimb, au bifat o experiență mai puțin obișnuită: o petrecere de Halloween într-un loc în care, de regulă, distracția începe abia după aterizarea la destinație.

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