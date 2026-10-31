Frunzele strânse din curte și crengile tăiate toamna nu pot fi date pur și simplu foc. Legea le tratează ca deșeuri, iar incendierea lor se sancționează, conform OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu amendă de la 30.000 la 45.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 la 70.000 de lei pentru firme. Nu contează dacă focul a rămas sau nu în grămadă.

De ce frunzele sunt „deșeu” în fața legii

Anexa 1 a OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor definește biodeșeurile ca incluzând „deșeuri biodegradabile provenite din grădini și parcuri”. Art. 20 alin. (5), introdus în 2022, spune scurt: „Se interzice incendierea oricărui tip de deșeu și/sau substanță sau obiect.” Amenzile din art. 62 alin. (1) lit. b) au fost majorate prin Legea nr. 17/2023 și se aplică pentru fapta în sine. Legea nu condiționează sancțiunea de extinderea focului.

Când cantitatea arsă sau impactul asupra mediului, vieții sau sănătății oamenilor „nu poate fi neglijată”, fapta devine infracțiune. Art. 66 din aceeași ordonanță prevede închisoare de la 1 la 5 ani sau amendă penală.

Cine dă amenzile

Potrivit art. 62 alin. (2) din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, contravențiile pot fi constatate și sancționate de comisarii Gărzii Naționale de Mediu, de gărzile forestiere, de autoritățile administrației publice locale, de poliția locală, de polițiști și de jandarmi. Pe lângă amendă, art. 64 permite confiscarea bunurilor și mijloacelor folosite la incendierea deșeurilor.

Separat, pentru arderea vegetației ierboase, a tufărișurilor sau a miriștilor pe un teren, OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului prevede amendă de la 7.500 la 15.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 la 100.000 de lei pentru persoanele juridice (art. 96 alin. 3 pct. 16). Acestea sunt sumele pe care pompierii le reamintesc constant în comunicatele lor.

Ce spun pompierii sibieni

Potrivit bilanțul ISU Sibiu din 16 martie 2026, pompierii au intervenit în primele luni ale anului la 93 de incendii de vegetație uscată, care au afectat 620 de hectare în județ. Pe raza UAT Mediaș au ars aproximativ 10 hectare și o anexă gospodărească. ISU Sibiu a anunțat atunci că trimite către APIA Sibiu localizările terenurilor incendiate și că acționează împreună cu IPJ Sibiu, APIA și Comisariatul Județean Sibiu al Gărzii de Mediu împotriva celor vinovați.

La nivel național, potrivit IGSU, pompierii au intervenit la 10.653 de incendii de vegetație între 1 ianuarie și 31 august 2026. Prin campania IGSU „Nu aprinde pericolul!”, derulată în perioada 15 iulie – 15 octombrie, oamenii sunt rugați să nu incendieze vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale.

Ce faci legal cu frunzele și crengile

Compostul în curte. Frunzele, iarba și crengile mărunțite pot deveni îngrășământ pentru grădină.

Frunzele, iarba și crengile mărunțite pot deveni îngrășământ pentru grădină. Predarea la colectare. Legea nr. 181/2020 obligă persoanele fizice și juridice să depună deșeurile biodegradabile în spațiile indicate sau să le predea operatorilor autorizați (art. 2 alin. 7). Nerespectarea obligației se amendează cu 400–800 de lei pentru persoane fizice și cu 10.000–20.000 de lei pentru firme. Întrebați la primărie sau la operatorul de salubrizare cum se colectează deșeurile verzi în zona voastră.

Legea nr. 181/2020 obligă persoanele fizice și juridice să depună deșeurile biodegradabile în spațiile indicate sau să le predea operatorilor autorizați (art. 2 alin. 7). Nerespectarea obligației se amendează cu 400–800 de lei pentru persoane fizice și cu 10.000–20.000 de lei pentru firme. Întrebați la primărie sau la operatorul de salubrizare cum se colectează deșeurile verzi în zona voastră. Dacă totuși se folosește focul, Normele generale de apărare împotriva incendiilor (OMAI nr. 163/2007) cer ca arderea resturilor vegetale să se facă doar în locuri special amenajate sau pe terenuri pregătite, cu supraveghere permanentă și stingerea jarului. Pe vânt, focul deschis este interzis. Conform HG nr. 537/2007, arderea resturilor vegetale fără permis de lucru cu foc și fără măsuri împotriva propagării se amendează separat cu 1.000–2.500 de lei. Interdicția din legea deșeurilor rămâne valabilă.

Dacă vedeți un foc scăpat de sub control, sunați la 112.

Tema a fost semnalată de Digi24. Am verificat sumele în textele consolidate de pe legislatie.just.ro. Despre același subiect, puteți citi și: Se măresc amenzile pentru oamenii care ard vegetația uscată pe câmp și Primăria Mediaș a emis o atenționare legată de arderea miriștilor și a resturilor vegetale.

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