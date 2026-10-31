Pe scurt: Balcoanele închise prin lucrări de anvelopare ale primăriilor sunt una dintre situațiile invocate de ministru. Acesta spune că obligațiile privind autorizațiile și cadastrul nu trebuie transferate locatarilor.

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a revenit sâmbătă, 31 octombrie 2026, cu explicații despre legislația care prevede amenzi pentru balcoanele închise fără autorizație. Oficialul a dat asigurări că statul nu îi va „vâna cu amenzi” pe proprietari și a anunțat că va propune corectarea legii, potrivit HotNews.ro.

„Vreau să fie foarte clar: românii NU vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise! Nimeni nu va fi hărțuit sau pedepsit pentru un balcon pe care l-a închis cu bună-credință. În acest caz, scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de a-i vâna cu amenzi”, a scris Stoica într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul a susținut că intrarea în legalitate a balcoanelor trebuie să le ofere proprietarilor siguranță în privința actelor locuinței, fără drumuri inutile și cheltuieli costisitoare.

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„Scopul nu este să sancționăm, ci să le dăm siguranța că locuința lor are o situație complet legală, care să-i ajute inclusiv la vânzare, la moștenire sau în cazul unui credit. Nu vreau să punem degeaba oamenii pe drumuri după acte de acum 15 ani și nici să-i obligăm la cheltuieli costisitoare. Vom face o analiză a tuturor aspectelor sesizate privind problemele care apar la intrarea în legalitate a balcoanelor închise”, a subliniat Stoica.

Ministrul spune că primăriile răspund pentru actele lucrărilor de anvelopare

Stoica a precizat că problemele generate de lucrările de anvelopare făcute de primării nu vor fi transferate asupra locatarilor.

„Sunt o sumedenie de situații în care locatarii s-au trezit cu balcoanele închise în urma unor lucrări de anvelopare a blocurilor, de exemplu. În asemenea cazuri, este absurd să se transfere asupra cetățenilor problemele privind legalitatea procedurii, fiindcă tot ce ține de autorizații și de înscrierea în cadastru era obligația primăriei”, a mai punctat ministrul Dezvoltării.

Stoica anunță amendamente la noul Cod al Urbanismului

Ministrul a susținut că noul Cod al Urbanismului a fost adoptat sub presiunea unui jalon PNRR. El a anunțat că vor fi corectate „situațiile aberante” și că va trimite Parlamentului o serie de amendamente.

„Vom inventaria acum toate problemele care trebuie corectate și vom trimite analiza Parlamentului, ca să existe o bază tehnică pentru modificarea legii. Cât timp sunt ministru, mă voi asigura că legea va fi un sprijin pentru oameni, nu o obligație lipsită de logică și total decuplată de realitate, care oricum generează măsuri imposibil de aplicat”, a mai spus Stoica.

Vineri, 30 octombrie 2026, Stoica declarase la Antena 3 că persoanele care și-au închis balconul apartamentului fără un proiect autorizat vor trebui „să intre în legalitate”, iar în caz contrar vor risca să fie amendate.

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