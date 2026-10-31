Bătaie cu bâte și topoare într-o benzinărie din Orlat. Mărturia unei mame: „A vrut să-mi omoare copilul!” / video foto EXCLUSIV

Scene violente într-o benzinărie situată între localitățile Cristian și Orlat, din județul Sibiu. Șase persoane, cu vârste cuprinse între 28 și 55 de ani, membre ale două familii, s-au luat vineri noaptea la bătaie, înarmate cu bâte și topoare. Polițiștii și jandarmii au intervenit pentru a opri încăierarea, iar două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Scandalul ar fi pornit pe fondul unor neînțelegeri mai vechi între cele două familii. Potrivit martorilor, conflictele dintre membrii acestora nu sunt o noutate, iar întâlnirile lor se transformă frecvent în certuri și chiar bătăi.

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De această dată, spiritele s-au încins într-o benzinărie dintre Cristian și Orlat, unde cei șase au trecut de la amenințări la violență. Înarmați cu bâte și topoare, aceștia s-au încăierat, fiind nevoie de intervenția forțelor de ordine.

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Polițiștii și jandarmii ajunși la fața locului au reușit cu dificultate să îi despartă pe scandalagii și să restabilească ordinea.

În urma altercației, două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, fiind asistate la fața locului de echipajele SMURD.

Toate cele șase persoane implicate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Oamenii legii urmează să stabilească împrejurările în care a izbucnit conflictul și gradul de implicare al fiecărei persoane în incidentele violente.

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