Pe scurt: Buzoianu și Miruță resping ideea unei rupturi în USR, în timp ce Viziteu cere mai multă putere pentru primari. Votul proporțional va împărți locurile din conducere între cele trei liste.

Primul congres al USR după intrarea în opoziție se desfășoară sâmbătă, 31 octombrie 2026, de la ora 11.00, la Timișoara. Cei 600 de delegați din toată țara îi vor alege pe cei 24 de membri ai Biroului Național, fără ca mandatul de președinte al lui Dominic Fritz să fie pus în joc, potrivit HotNews.ro.

Trei liste, fiecare cu câte 29 de nume, își dispută majoritatea în conducerea partidului. Acestea sunt conduse de Diana Buzoianu, Radu Miruță și Lucian Viziteu.

Votul este proporțional, similar celui de la alegerile parlamentare: procentul obținut de fiecare listă stabilește câți dintre candidații săi vor intra în Biroul Național. Astfel, fiecare echipă va avea reprezentanți în conducere. Surse din partid citate de publicație spun că principala competiție se dă între platformele Dianei Buzoianu și lui Radu Miruță, în timp ce echipa lui Lucian Viziteu ar urma să obțină câteva locuri.

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Lista „USR Echilibru” este condusă de fosta ministră a Mediului, Diana Buzoianu. Din echipă fac parte și doi dintre foștii miniștri USR, Oana Țoiu și Irineu Darău, alături de Diana Stoica, lidera deputaților USR, Sorin Șipoș, liderul senatorilor USR, și europarlamentarul Vlad Voiculescu. Potrivit surselor din partid, această listă este susținută de Dominic Fritz.

Lista „USR Forța din Filiale”, condusă de Lucian Viziteu, primarul municipiului Bacău, reunește mai mulți lideri din teritoriu. Printre candidați se află Clotilde Armand și senatorul Sebastian Cernic.

Miruță și Buzoianu resping ideea unei rupturi în partid

Radu Miruță candidează pe lista „USR Deschis”, separat de ceilalți trei foști miniștri USR. El susține că această alegere ține de mecanismul de vot, nu de o ruptură între colegi.

„Sunt într-o relație foarte bună cu colegi din cealaltă listă. Nu suntem unii împotriva celorlalți, ci pur și simplu mecanismul prin care se realizează alegerile în USR te împinge să candidezi pe o singură listă, nu poți fi pe mai multe”, a declarat Miruță.

Fostul ministru al Apărării a explicat că denumirea „USR Deschis” pornește de la dezbaterea internă privind listele închise și listele deschise. În opinia sa, membrii trebuie să poată alege persoanele pe care le doresc, fără ca votul să meargă automat către primul candidat de pe listă.

Surse din partid susțin însă că miza grupării din jurul lui Miruță este menținerea influenței liderilor cu vechime în USR. La congresul organizat la începutul anului 2026 la Sibiu, membrii au votat modificări ale statutului, inclusiv eliminarea limitei de 10 ani în care un membru putea face parte din Biroul Național.

Diana Buzoianu spune că numele „USR Echilibru” nu ascunde un mesaj: este aceeași echipă, din aceleași filiale, care a candidat sub aceeași denumire și în urmă cu trei ani.

Deși sursele din partid indică sprijinul lui Fritz pentru lista sa, Buzoianu afirmă că președintele USR este „independent față de fiecare echipă”. În opinia ei, acesta nu are nici măcar rol de mediator, pentru că membrii sunt „aliniați 99,9%”. Ea invocă deciziile Biroului Național din ultimul an, despre care spune că au fost „încărcate politic”, dar au fost adoptate în unanimitate.

„La alegerile de Birou Național, așa se candidează, pe echipe, pe liste. Ceea ce este foarte greu de înțeles pentru oamenii din alte partide politice care au tot încercat de-a lungul timpului să bage bățul prin gard, este că noi suntem foarte uniți”, a declarat Buzoianu.

Viziteu cere o schimbare de direcție și mai multă putere pentru primari

Lucian Viziteu spune că membrii echipei sale candidează separat deoarece au „o viziune proprie despre viitorul USR”. Primarul Bacăului dorește mai multă putere în partid pentru primari.

„Nu candidăm împotriva cuiva. Candidăm pentru o schimbare de direcție”, a declarat Viziteu.

El nu a exclus ca și funcția lui Dominic Fritz să fie pusă în discuție: „Orice poziție de conducere trebuie să fie deschisă evaluării membrilor. Dar problema USR este mai profundă decât numele președintelui sau componența Biroului Național. Avem nevoie de o schimbare a modului de conducere și de o echipă care să răspundă în fața membrilor pentru rezultate”.

Mandatul lui Dominic Fritz se încheie în 2029. Funcția sa nu este supusă votului la congresul de la Timișoara.

Potrivit statutului, Biroul Național este conducerea restrânsă a USR, organul care „conduce în intervalul dintre Congrese şi ia toate măsurile şi deciziile necesare în acest sens pentru bunul mers al partidului”. Are 25 de membri: președintele, membru de drept, și alți 24 de membri aleși prin vot la congres, o dată la patru ani.

Din actualul Birou Național, 13 membri candidează pentru un nou mandat: Radu Mihaiu, Vlad Voiculescu, Oana Țoiu, Lucian Viziteu, Clotilde Armand, George Florin Garbacea, Andrei Nistor, Oana Murariu, Ionuț Moșteanu, Radu Miruță, Stelian Ion, Adrian Echert și Horia Daniel Bogdan.

Ceilalți 11 membri au decis să nu mai intre în cursă: Claudiu Năsui, Ștefan Pălărie, Adrian Wiener, Ștefan Tanasă, Cristina Prună, Cristian Mihai Baciu, Lucian Malureanu, Cezar Drăgoescu, Silvia Dinică, Anisia Georgiana Cotescu și Allen Coliban.

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