Centrala de la Iernut ar putea fi gata după 7 ani de întârzieri: Romgaz anunță când începe producția

Pe scurt: Planificată inițial pentru începutul anului 2020, centrala de la Iernut mai are de parcurs lucrări, teste și punerea în funcțiune. Romgaz este antreprenor general, iar instalația va putea porni și fără alimentare din rețeaua externă.

Noua centrală electrică de la Iernut ar urma să intre în operare comercială până la finalul primului semestru din 2027, potrivit estimării comunicate de Romgaz după vizita ministrului Chisăliță pe șantier, relatează Economica.net. Termenul avansat înseamnă intrarea în exploatare comercială până la sfârșitul lunii iunie 2027.

Vizita a inclus evaluarea progresului lucrărilor, prezentarea activităților în desfășurare și identificarea măsurilor necesare pentru continuarea proiectului. Investiția Romgaz presupune realizarea unei centrale cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, cu o capacitate instalată de 430 MW.

Conducerea Romgaz și echipa tehnică au prezentat situația proiectului, stadiul contractării și execuției lucrărilor, precum și obiectivele pentru perioada următoare. Compania acționează în calitate de antreprenor general.

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Sincronizarea cu rețeaua națională este estimată pentru primul trimestru din 2027

Lucrările vizează coordonarea intervențiilor rămase de executat, integrarea echipamentelor și pregătirea etapelor de testare și punere în funcțiune, cu respectarea cerințelor tehnice și a standardelor de siguranță.

În cadrul vizitei au fost prezentate atât contractele încheiate de Romgaz și aflate în implementare, cât și progresele realizate pe șantier de compania General Electric.

Romgaz apreciază că există „premise solide” pentru intrarea centralei în operare comercială până la finalul semestrului I din 2027. Estimarea se bazează inclusiv pe activitățile de pregătire a testelor prealabile sincronizării cu Sistemul Energetic Național, etapă estimată să aibă loc cel târziu în trimestrul I din 2027.

Centrala va putea porni fără alimentare din rețeaua electrică externă

Noua unitate va utiliza gaze naturale pentru producerea energiei electrice și va avea o eficiență electrică brută de 56,4%. Tehnologia în ciclu combinat permite utilizarea eficientă a combustibilului și înlocuirea unor capacități de producție cu instalații moderne.

Centrala va dispune de un sistem „Black Start”, cu echipamente care permit pornirea fără alimentare inițială din rețeaua electrică externă. Această funcționalitate este destinată sprijinirii restaurării Sistemului Energetic Național în cazul unor avarii majore sau al unor întreruperi generalizate.

Potrivit datelor tehnice prezentate de Romgaz, centrala va putea răspunde variațiilor cererii și producției de energie electrică și va contribui la echilibrarea sistemului. De asemenea, va putea furniza servicii tehnologice pentru stabilitatea și siguranța rețelei naționale, în condițiile obținerii certificărilor și autorizărilor necesare.

Amplasarea în zona centrală a României îi conferă un rol în susținerea alimentării cu energie electrică și în reducerea riscului de congestii în rețeaua de transport.

Romgaz a semnat în 2016 contractul cu firmele Duro Felguera și Romelectro pentru construirea noii centrale pe gaze, în ciclu combinat, de 430 MW, în cadrul termocentralei Iernut. Potrivit planurilor inițiale, aceasta ar fi trebuit să fie dată în folosință la începutul anului 2020.

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