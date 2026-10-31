Cine se poate pensiona cu până la 5 ani mai repede: condițiile pentru a evita penalizarea

Pe scurt: Românii care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv cu cel puțin cinci ani pot solicita pensia pentru limită de vârstă mai devreme, fără diminuarea sumei. Pensia anticipată are condiții distincte și presupune o reducere temporară a banilor primiți lunar.

Românii pot solicita pensionarea cu până la cinci ani înainte de vârsta standard, însă condițiile și suma încasată diferă în funcție de stagiul de cotizare. Pensia anticipată presupune diminuarea banilor primiți lunar, în timp ce pensia pentru limită de vârstă acordată mai devreme poate fi obținută fără penalizare, potrivit Libertatea.

Cele două variante nu trebuie confundate: deși ambele permit ieșirea la pensie înaintea vârstei standard, au criterii distincte. Diferența esențială este perioada de cotizare realizată peste stagiul complet contributiv.

foto: Cancan

Pensia anticipată este diminuată până la îndeplinirea condițiilor pentru limita de vârstă

Pensia anticipată poate fi cerută cu cel mult cinci ani înainte de atingerea vârstei standard de pensionare. Condiția este realizarea stagiului complet de cotizare de 35 de ani sau depășirea acestuia cu până la cinci ani.

Susțin Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii » Susținători Vorbești direct cu reporterii Intru în grupul redacției Vezi detalii »

Stagiul complet de cotizare contributiv este de 35 de ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați. În cazul femeilor, însă, vârsta standard de pensionare și stagiul complet se aplică potrivit unui calendar de creștere etapizată, în funcție de luna și anul nașterii. Astfel, data de la care poate fi solicitată pensia anticipată diferă de la o persoană la alta.

Cuantumul pensiei anticipate se reduce în funcție de două elemente: numărul lunilor cu care este devansată pensionarea și stagiul de cotizare realizat peste stagiul complet contributiv. Prin urmare, diminuarea nu este aceeași pentru toți solicitanții.

Reducerea se menține până la îndeplinirea condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă. La acel moment, transformarea pensiei anticipate se face din oficiu, iar diminuarea este eliminată.

Foto Arhivă

Pensionarea fără penalizare cere cel puțin cinci ani peste stagiul complet

Spre deosebire de pensia anticipată, pensia pentru limită de vârstă acordată cu până la cinci ani înainte de vârsta standard nu presupune reducerea cuantumului. Această posibilitate este prevăzută pentru persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv și l-au depășit cu cel puțin cinci ani.

Reducerea vârstei de pensionare fără penalizare nu poate fi cumulată cu alte facilități de același tip. Solicitantul trebuie, așadar, să distingă între această variantă și pensia anticipată, pentru care se aplică diminuarea temporară a sumei lunare.

Pentru oricare dintre cele două forme de pensionare este necesară depunerea documentelor, fie online, fie la casa teritorială de pensii de care aparține solicitantul. În funcție de activitatea desfășurate, pot fi cerute și acte suplimentare, precum adeverințe privind sporurile sau condițiile speciale de muncă.

Persoanele care se pregătesc să iasă la pensie trebuie să respecte termenul legal pentru depunerea dosarului. Nerespectarea acestuia poate duce la pierderea unor sume, potrivit prevederilor noii legi a pensiilor.

Separat de condițiile de pensionare, o eventuală indexare cu 7,3% în anul 2027 ar putea majora pensiile. Procentul este prezentat ca ipoteză de calcul, nu ca o creștere confirmată.

Statisticile citate în material indică 3.778.651 de persoane pensionate pentru limită de vârstă, dintre care 2.152.111 sunt femei. Pensia medie pentru această categorie este de 3.119 lei.

Comentarii