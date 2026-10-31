Clujul ajunge la 3.000 de euro pe metrul pătrat la vânzarea de locuințe: unde se situează Sibiul la nivel național

Pe scurt: Un studiu bazat pe câteva mii de tranzacții arată diferențele dintre marile piețe imobiliare. Sibiul se află după Constanța și înaintea Târgu-Mureșului, iar analiza include și localitățile din jurul Bucureștiului și Clujului.

Cluj-Napoca a ajuns la un preț median de 3.000 de euro pe metrul pătrat util pentru apartamentele tranzacționate în primul semestru din 2026, depășind Sectorul 1 din București, unde nivelul a fost de 2.700 de euro pe metrul pătrat. Datele provin dintr-un studiu al firmei de evaluare și consultanță Veridio, prezentat de Ziarul Financiar.

La nivelul României, prețurile mediane de tranzacționare au stagnat în prima jumătate a anului 2026. Evoluția s-a produs pe fondul încetinirii economice și al scăderii salariilor în termeni reali, fără să schimbe însă ierarhia marilor orașe.

Studiul a fost prezentat la emisiunea ZF Live de Adrian Vascu, fondatorul și CEO-ul Veridio. Analiza are la bază câteva mii de tranzacții din toate cele 42 de județe și cuprinde fișe individuale pentru 50 de orașe. Valorile se referă la tranzacțiile încheiate, nu la prețurile solicitate în anunțurile de vânzare.

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Brașovul se apropie de Sectorul 3, iar Sibiul urmează după Constanța

În București, Sectorul 3 a înregistrat un preț median de 2.200 de euro pe metrul pătrat, nivel de care se apropie și Brașovul. Pentru Capitală, valoarea prezentată în studiu, fără includerea zonelor periurbane, este de 2.100 de euro pe metrul pătrat.

După Brașov, în ierarhia orașelor analizate urmează Craiova, Iași, Constanța, Sibiu și Târgu-Mureș. Datele prezentate nu indică o valoare distinctă pe metrul pătrat pentru Sibiu.

Vascu explică diferențele dintre piețele din Cluj și București

Adrian Vascu pune nivelul prețurilor din Cluj în legătură cu dimensiunea mai redusă a pieței și cu cererea care rămâne foarte mare, spre deosebire de București, unde cumpărătorii găsesc o plajă mai largă de prețuri.

„Piaţa din Bucureşti e mai mare şi găseşti un spectru mai larg al preţurilor faţă de piaţa din Cluj, care este destul de redusă, cu o cerere foarte mare în continuare. Aşa se explică preţurile, cumva nejustificate, la nivelul Clujului”, a explicat Vascu.

Studiul include și zonele periurbane. În această abordare, piața Bucureștiului trebuie privită împreună cu Otopeni, Bragadiru sau Voluntari, iar cea a Clujului împreună cu Florești, Baciu sau Apahida.

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