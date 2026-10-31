Pe scurt: ANM a emis un Cod portocaliu de ploi pentru zonele montane și submontane din Mehedinți și Gorj, valabil de duminică, 1 noiembrie, până luni, 2 noiembrie 2026. Alte două atenționări Cod galben vizează nouă județe, iar în Carpații Meridionali sunt prognozate ninsori.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă, 31 octombrie 2026, o avertizare Cod portocaliu de ploi pentru zona montană și submontană a județelor Mehedinți și Gorj. Meteorologii au anunțat și două atenționări Cod galben pentru zone din Oltenia, Muntenia, Banat și Transilvania, potrivit AGERPRES.

Avertizarea portocalie este valabilă de duminică, 1 noiembrie 2026, ora 10:00, până luni, 2 noiembrie 2026, ora 10:00. În zonele vizate din Mehedinți și Gorj, la altitudini mai mici de 1.700 de metri, va ploua abundent, iar cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 50–70 l/mp.

Primul Cod galben aduce ploi în cinci județe și ninsori în Carpații Meridionali

Prima atenționare Cod galben este în vigoare de sâmbătă, 31 octombrie 2026, ora 10:00, până duminică, 1 noiembrie 2026, ora 10:00. Aceasta vizează zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova, unde sunt prognozate ploi însemnate cantitativ.

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În acest interval, cantitățile de apă vor fi de 25–40 l/mp, iar izolat vor depăși 45–50 l/mp. În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Pentru zonele înalte, meteorologii estimează depunerea unui strat de zăpadă de 15–30 cm, în intervalul acoperit de prima atenționare.

Al doilea Cod galben este valabil până luni, 2 noiembrie, la ora 10:00

A doua atenționare Cod galben de ploi intră în vigoare duminică, 1 noiembrie 2026, la ora 10:00, și expiră luni, 2 noiembrie 2026, la ora 10:00, în același timp cu avertizarea portocalie.

Sunt vizate județele Dolj, Olt și Vâlcea, zona joasă a județelor Mehedinți și Gorj, precum și zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara. În aceste areale, ploile vor aduce cantități de apă de 25–35 l/mp, cu valori izolate de peste 40 l/mp.

În același interval, în Carpații Meridionali, la altitudini mai mari de 1.700 de metri, vor predomina ninsorile și se va depune un strat de zăpadă de până la 30 cm.

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