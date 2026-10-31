Pe scurt: Ce le oferim copiilor în locul telefonului? Dezbaterea de la Sibiu a adus în discuție responsabilitatea adulților, limitele digitale și alternativele disponibile în județ.

Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean, a participat vineri, 30 octombrie 2026, la dezbaterea „Ecrane vs. copilărie”, organizată la Casa Artelor de deputatul Raluca Turcan și de Asociația „Copii, nu ecrane”. Medici, profesori, părinți și elevi au discutat despre relația copiilor cu telefonul și rețelele sociale, precum și despre responsabilitatea adulților, potrivit Consiliului Județean Sibiu.

Subiectul este abordat și în Parlament, unde sunt susținute inițiative legislative privind limitarea utilizării telefoanelor în școli, acordul părinților pentru conturile pe rețelele sociale ale copiilor sub 16 ani și verificarea vârstei pe platformele digitale.

Conform datelor prezentate de instituție, România ocupă primul loc între 44 de țări analizate de Organizația Mondială a Sănătății în privința utilizării problematice a rețelelor sociale de către copii. Somnul, atenția și relațiile cu cei din jur sunt afectate, iar studiile invocate indică asocieri între utilizarea excesivă a ecranelor și problemele de sănătate mintală.

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Adulții sunt chemați să ofere și alternative la ecrane

Una dintre ideile desprinse din dezbatere a fost responsabilitatea adulților care le-au cumpărat și le-au oferit copiilor telefoane. Participanții au discutat despre nevoia de a-i ajuta să găsească un echilibru între lumea digitală și cea reală, nu doar prin interdicții, ci și prin activități care să înlocuiască timpul petrecut în fața ecranelor.

În acest demers, au fost subliniate rolul legilor care îi protejează pe copii, timpul și atenția oferite de părinți, îndrumarea profesorilor și oportunitățile create de comunități pentru activități în afara mediului digital.

Ora de Sibiu a scris, în martie 2026, despre riscul de dependență digitală în rândul tinerilor și programele de prevenție ale Consiliului Județean Sibiu. Materialul prezenta expunerea unuia din doi tineri români la acest risc.

Peste 650 de elevi au participat la întâlniri cu psihiatri și psihologi

Din octombrie 2025, Consiliul Județean Sibiu derulează, împreună cu Spitalul Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” Sibiu, programul „O comunitate pentru sănătatea mintală”. Lunar, elevi de gimnaziu și de liceu vin la sediul Consiliului Județean și discută cu medici psihiatri și psihologi care participă voluntar la întâlniri.

Peste 650 de elevi au luat parte la aceste discuții, iar relația cu telefonul și rețelele sociale se numără printre temele abordate.

Alte programe finanțate de județ oferă activități în afara ecranelor. În 2026, peste 2.000 de copii au participat gratuit la ieșiri pe munte prin programul „Anii Drumeției”, finanțat de Consiliul Județean Sibiu.

Biblioteca Județeană ASTRA, Muzeul ASTRA, Filarmonica de Stat, Junii Sibiului și Școala Populară de Arte și Meserii oferă, la rândul lor, programe pentru copii și adolescenți, de la ASTRA Adolescent la concerte educative.

Copiii care trec printr-un moment dificil pot discuta cu un consilier școlar sau pot apela gratuit Telefonul Copilului, la 116 111.

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