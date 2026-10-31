Copil de un an, înjunghiat într-o locuință: poliția a deschis dosar penal

Pe scurt: Un copil de un an a ajuns la spital după ce ar fi fost înjunghiat de un minor de 3 ani, într-o locuință din comuna Mănești, județul Dâmbovița. Cei doi se aflau sub supravegherea unei adolescente de 15 ani.

Un copil de un an a fost transportat la spital după ce ar fi fost înjunghiat de un alt minor, în vârstă de 3 ani, vineri, 30 octombrie 2026, într-o locuință din comuna Mănești, județul Dâmbovița. Ambii copii se aflau în grija unei adolescente de 15 ani, potrivit Adevărul.

Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița a precizat că polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Dragomirești au fost sesizați printr-un apel la 112, în jurul orei 13:05.

Din primele verificări, polițiștii au stabilit că adolescenta care îi supraveghea era sora copilului de 3 ani. Pe fondul neatenției acesteia, minorul l-ar fi rănit pe copilul de un an cu un obiect ascuțit-înțepător.

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Copilul rănit a fost dus la spital pentru îngrijiri medicale, conform informațiilor relatate de presa locală.

Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru violență domestică, întrucât între cei doi minori există o relație de rudenie de unchi-nepot.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița a fost informată. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, a transmis IPJ Dâmbovița.

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