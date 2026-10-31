Crimă între doi camionagii români în Italia: acuzatul spune că s-a apărat

Pe scurt: Apărarea contestă reconstituirea procurorilor și cere audierea unui martor care l-a înlocuit pe inculpat la volanul camionului. Dosarul are o nouă audiere programată pentru 14 decembrie.

Procurorii din Bolzano, Italia, au cerut trimiterea în judecată a lui Iulian Alin Brujan, un șofer de camion român în vârstă de 48 de ani, acuzat că l-a ucis pe colegul său, Ionuț Marius Cal, de 32 de ani. Victima a fost înjunghiată mortal pe 12 octombrie 2025, în parcarea din Piața Primo Maggio, potrivit Libertatea.

La audierea desfășurată în fața judecătorului de cameră preliminară Ivan Perathoner, avocatul Fernando Pontecorvo a solicitat judecarea inculpatului prin procedură abreviată, cu condiția audierii clientului său și a unui martor, cumnatul acestuia. Următoarea ședință este programată pentru 14 decembrie 2026.

În paralel, este așteptată decizia Curții Supreme de Casație asupra contestației depuse împotriva hotărârii prin care instanța de control judiciar a respins înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

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Procurorii consideră plecarea din parcare o încercare de fugă

Mai mulți camionagii au sunat la serviciile de urgență după incident. În noaptea de 11 spre 12 octombrie 2025, la ora 3.25, o patrulă a poliției rutiere a observat camionul lui Brujan în parcarea Laimburg și l-a arestat pe șofer.

Procurorii au interpretat deplasarea acestuia drept o încercare de fugă. Avocatul susține însă că Brujan nu ar fi știut că Ionuț Marius Cal murise și că ar fi părăsit parcarea fiind îngrozit după conflictul avut cu victima în cursul după-amiezii.

Cei doi ar fi petrecut mai multe ore în parcarea din Piața Primo Maggio, unde au consumat băuturi alcoolice. Analizele toxicologice efectuate victimei au indicat o alcoolemie de 2,09.

Potrivit versiunii prezentate de apărare, după ce au terminat de mâncat, Brujan s-ar fi retras în cabina camionului său. Cal și vărul său ar fi început apoi să strige și să arunce cu pietre și ouă în cabină.

După ce cei doi s-ar fi îndepărtat, Brujan ar fi coborât pentru a-și strânge lucrurile și a pleca. În acel moment, susține apărarea, ar fi fost atacat. Ar fi căzut la pământ, iar Ionuț Marius Cal s-ar fi așezat pe pieptul său.

Brujan ar fi întins atunci mâna după un cuțit de bucătărie lăsat pe o măsuță și l-ar fi folosit „ca pe un ștergător de parbriz”, încercând să-l îndepărteze pe cel care îl ataca, potrivit avocatului.

foto: arhivă

Avocatul cere recunoașterea legitimei apărări și audierea unui martor

Fernando Pontecorvo susține că inculpatul nu ar fi avut intenția de a-și ucide colegul. În sprijinul acestei versiuni, invocă raportul medico-legal: dintre cele cinci lovituri de cuțit, doar una ar fi fost înfiptă adânc, iar pe corpul victimei nu au fost găsite răni defensive.

Încadrarea juridică inițială, de omor agravat din motive frivole, a fost schimbată ulterior în omor simplu. Modificarea a permis solicitarea judecării prin procedură abreviată.

Martorul pe care avocatul dorește să îl audieze este cumnatul lui Brujan, care i-a luat locul ca șofer de camion. Potrivit apărătorului, acesta ar putea prezenta împrejurări care să contrazică declarațiile vărului victimei.

„Este un caz de legitimă apărare sau, eventual, de depășire a limitelor legitimei apărări. Dar, pentru ca aceasta să fie recunoscută ca atare, trebuie să pornim de la o reconstituire a faptelor diferită de cea făcută de Parchet”, a declarat avocatul Fernando Pontecorvo, citat de Corriere della Sera.

Următoarea audiere în dosar este programată pentru 14 decembrie 2026, iar Curtea Supremă de Casație urmează să se pronunțe asupra contestației privind menținerea arestului preventiv.

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